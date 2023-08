A Oradour-sur-Vayres, la friperie Fripes et Froc veut créer du lien social

Amelia Crahet, la gérante et créatrice de Fripes et Froc

Il y a maintenant deux mois, un OVNI a investi le paisible village d’Oradour-sur-Vayres. Amélia Crahet, une Limougeaude d’origine, a décidé d’y installer une friperie. Un projet parti d’un constat simple, alors que la mode de la seconde main a davantage le vent en poupe dans les centres-villes des grandes agglomérations qu’ailleurs : « Je ne m’habille qu’en vêtements d’occasion", explique-t-elle. "Quand je cherchais à m’habiller, je devais aller à Saint-Junien ou à Limoges. Pour moi, c’était logique d’amener ce genre de service auprès des gens, directement en campagne. » rajoute-t-elle.

Un pari gagnant, qui suscite l’intérêt des villageois, y compris de ceux qui avaient pour habitude d’acheter du neuf. Et pour cause : avec des prix allant de 1 à 8 € maximum, les bonnes affaires ne sont pas difficiles à dénicher. Sans compter sur la simple curiosité et l’intérêt qui en découle. « Le panneau « Friperie ouverte » fait que les gens entrent dans la boutique. De plus, les gens qui passaient en voiture entre Chalus et Rochechouart s’arrêtent également. Les habitants d’Oradour et des alentours sont très heureux qu’un nouveau commerce ait ouvert » explique la vendeuse.

Bientôt un lieu de vie multi-activités

Pas de public type ici : hommes et femmes comme jeunes et moins jeunes investissent la boutique. De quoi combler Amélia, dont l’objectif était avant toute chose de créer du lien dans ce village de 1500 âmes. « La friperie, c’est aussi un service rendu aux habitants. J’aime les gens, et je veux leur apporter quelque chose au quotidien. » justifie Amélia.

Et pour cause : avant de se lancer dans la fripe, Amélia Crahet était sophrologue. Un métier qu’elle continue d’exercer à domicile après avoir dû fermer son cabinet suite à une grossesse. Elle espère pouvoir rapatrier son activité dans son commerce, au sein duquel une pièce entière lui serait dédiée : « J’attends simplement que le propriétaire fasse des travaux suite à un dégât des eaux » sourit-elle. Mais alors, quel lien entre fripe et sophrologie ? « Les gens !", rit-elle. "Ce que j’aime avec la sophrologie, c’est pouvoir aider les personnes, leur donner des outils pour aller bien. Et la friperie, c’est sensiblement la même chose. Je ne trie pas seulement des vêtements, je conseille, j’aide… »

La devanture de la boutique, rue Charles de Gaulle à Oradour-sur-Vayres - Adam Benhammouda

Et ce n’est pas tout. Anne porte également la casquette de présidente de l’association « Calmons-nous ». Elle propose un atelier de confection de cosmétiques et de produits ménagers écoresponsables, qu’elle veut également réaliser, à terme, entre ses murs. « Je voudrais aussi mettre en place des ateliers couture, pour apprendre aux gens à réparer leurs vêtements ou même à les recycler, en en créant de nouveaux », ajoute-t-elle.

« Cela apporte du dynamisme et de l’espoir »

Un projet « dans l’air du temps », tel que le soutient Richard Simoneau, le maire d’Oradour-sur-Vayres. Il faut dire que sa commune est coutumière du fait, puisqu’ une recyclerie électronique, le « Café Répare », a lancé il y a quelques mois des ateliers pour apprendre à réparer soi-même ses objets endommagés. « On ne jette plus, on essaye de consommer différemment, et c’est très bien. Les choses vont dans le bon sens. » se réjouit le maire.

De quoi faire d’Oradour-sur-Vayres un nouveau haut-lieu de l’éco-consommation ? Peut-être pas, mais « l’ouverture d’un nouveau commerce, ce n’est pas courant dans les communes rurales. Cela apporte du dynamisme et de l’espoir, car on a beaucoup de boutiques qui ferment. Et revoir une porte qui s’ouvre, un commerce qui apparaît et une personne souriante qui nous accueille, c’est formidable. » conclue-t-il.