A Orléans, près de 4.000 manifestants contre la réforme des retraites ce mardi

Près de 4.000 personnes ont défilé dans les rues d'Orléans ce mardi matin, à l'appel de plusieurs organisations syndicales (dont la CFDT et l'UNSA qui se sont joints au cortège), contre la réforme des retraites. On note la présence de personnels de santé dans la manifestation.

Orléans, France

Ils étaient un peu moins nombreux que lors de la première manifestation du 5 décembre, mais ils restent très remontés : les opposants à la réforme des retraites ont défilé dans les rues d'Orléans, ce mardi dans la matinée. France Bleu Orléans a comptabilisé près de 4.000 manifestants.

Les personnels de santé étaient présents dans le cortège orléanais (17/12/2019) © Radio France - Christophe Dupuy

Les militants de l'UNSA, la CFTC et de la CFDT étaient présents en nombre en fin de cortège. Ces organisations syndicales ont rejoint la mobilisation ce mardi, même si leurs mots d'ordre restent différents que ceux de la CGT, de FO, de la FSU, de solidaires qui réclament le retrait du projet : ces syndicats dits "réformistes" dénoncent l'âge pivot de 64 ans, annoncé par le Premier ministre.

Les personnels de santé en force

Les enseignants étaient de nouveau très mobilisés. On note aussi la présence importante de personnels de santé, mobilisés depuis plusieurs mois pour réclamer plus de moyens pour la santé et l'hôpital public. Ils ont, notamment, déployé une banderole "cassez-vous !" à l'adresse de plusieurs ministres accusés de "casser" la santé, les retraites et l'hôpital

Les personnels de santé avaient un message explicite pour plusieurs ministres (17/12/2019 à Orléans) © Radio France - Christophe Dupuy

Départ de la manifestation du 17 décembre 2019, devant la cathédrale d'Orléans © Radio France - Christophe Dupuy

Des défilés étaient organisés dans d'autres villes du Loiret ce mardi matin, à Gien, Pithiviers et Montargis.