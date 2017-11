A Orléans, avec "Orange Bank", on peut payer avec son téléphone !

Orange a lancé ce jeudi sa nouvelle offre bancaire "mobile" et "gratuite". Deux millions de clients sont espérés d'ici 2020. En Centre-Val de Loire, les ouvertures de comptes sont possibles dans les boutiques à Orléans, Chartres, Châteauroux et Orléans.

C'était l'effervescence à la boutique Orange de la place du Châtelet à Orléans. Le géant des télécoms a lancé sa banque 100% mobile ce jeudi en région Centre-Val de Loire. Désormais, au milieu des vendeurs de téléphones portables, trois coaches numériques se relaient pour vous expliquer les avantages d'Orange Bank comme Christèle et Antoine qui ont reçu les 80 heures de formation pour obtenir la certification numérique. Vêtus de leur t-shirt jaune ou bleu, ils montrent aux clients comment envoyer de l'argent par sms, payer avec son mobile, "c'est facile" sourit la conseillère, et poursuit sa démonstration, "on peut aussi bloquer sa carte bancaire, la débloquer, connaître son solde instantanément." La carte bancaire est gratuite. En quelques minutes, trois personnes ont été séduites et ont déjà ouvert un compte à la boutique d'Orléans.

2 millions de clients d'ici 10 ans

Orange essaie de séduire 100 000 clients en un an. L'objectif, c'est 2 millions de clients d'ici dix ans et de représenter à terme un quart du marché des banques en ligne. "Une banque mobile et gratuite" explique Emmanuel Rochas, le directeur d'Orange en Normandie-Centre-Val de Loire, "c'était logique qu'Orange s'y mette car d'une manière générale, la banque est dans le top 3 des usages du mobile. Or, le mobile est notre coeur de métier avec 200 millions de clients dans le monde, et 21 millions en France. Si quelqu'un s'y connait, c'est bien Orange." L'objectif est d'atteindre 400 millions d'euros de chiffres d'affaires en 2018 dans le domaine des services financiers sur mobile.

Il faut avoir envie de numérique, être à l'aise avec ce projet mais ce n'est pas que pour les geeks. Orange est bien placé pour rendre tout cela accessible et l'expliquer aux gens. Une fois passé l'appréhension, on s'habitue et on y revient - Delphine D'Amarzit, Directrice Générale déléguée d'Orange Bank

En France, la part des clients détenant un compte tout en ligne a progressé de 20 % l'année dernière. Tout en ligne, cela veut dire : une banque dont tous les services sont accessibles sur internet. 600 000 personnes choisiraient chaque année de gérer leur argent de cette façon.

Absence d'agences bancaires, un handicap ?

Dans une banque en ligne, si le service est bon marché, c'est notamment parce que les conseillers bancaires ne sont joignables que par téléphone. C'est une simplification à laquelle les clients doivent s'adapter. Impossible d’aller déposer un chèque, du liquide, ou de retirer un chéquier. Tout doit donc s’effectuer par courrier ou par téléphone, elles sont joignables jusqu’à 20h, parfois même 22h. Chez Orange Bank, il y a un conseiller virtuel, une sorte de robot, permet également de répondre aux demandes des clients 24h/24, 7j/7. Les clients de la nouvelle banque mobile pourront communiquer tous les jours et à toute heure par chat avec un conseiller virtuel, doté d'une intelligence artificielle. Son nom : Djingo. Et si vraiment le conseiller virtuel ne peut pas répondre à votre demande, vous pourrez en dernier recours parler à un "vrai" conseiller de vive voix. Ils seront situés dans les centres de relations clients de Montreuil ou d'Amiens, ce ne sera pas forcément gratuit et les horaires sont un peu moins larges que chez d'autres banque.

Orange Bank a l'ambition de proposer la version la plus poussée de la banque en ligne. "Je pense que le secteur bancaire n'a pas encore fait pleinement sa vraie révolution digitale", a déclaré Delphine D'Amarzit, Directrice Générale déléguée d'Orange Bank qui ajoute que "l'offre s'enrichira progressivement comme le prêt personnel et même le prêt immobilier."

Emmanuel Rochas, Directeur d'Orange Normandie-Centre Copier