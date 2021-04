A Orléans, des actions des intermittents du spectacle contre la réforme de l'assurance chômage

Les intermittents du spectacle occupent depuis maintenant un mois le Théâtre d'Orléans. Comme une centaine de lieux culturels en France, il est devenu le symbole d'une culture à l'arrêt en raison de la pandémie, et qui s'inquiète de son avenir.

Mais les intermittents du spectacle mobilisés autour de cette occupation, mènent aussi régulièrement des actions contre la réforme de l'assurance chômage, décidée avant la crise du Covid 19, et en partie appliquée à partir du 1er juillet 2021, malgré le contexte sanitaire et la crise économique. Le décret d'application sur le mode de calcul des indemnités a été publié fin mars. Le reste de la réforme est conditionné à un "retour à meilleur fortune" selon le décret, pour tenir compte des effets de la pandémie.

Des baisses d'allocations à venir selon l'Unedic

Pour les intermittents, qui ne seront pas directement touchés par cette réforme car ils dépendent d'une branche spécifique de l'assurance chômage, il s'agit de se mobiliser contre une réforme qui touchera particulièrement les salariés les plus précaires, ceux qui alternent les CDD et les périodes de chômage.

Certains verront leurs allocations chômage baisser, dit l'Unedic, l'organisme paritaire en charge de l'assurance chômage. Selon son évaluation, plus d'un million de demandeurs d'emploi seront touchés et verront leurs indemnités diminuer en moyenne de 17%.

Des banderoles sur des permanences politiques

D'où ces actions menées ce vendredi 12 avril dans le Loiret. Des banderoles ont été collées sur les permanences de plusieurs parlementaires. Notamment celle de la députée LREM Stéphanie Rist, à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. "La réforme chômage par des craies, c'est un crime" disait une de ces banderoles. "On a voulu faire un jeu de mots, parce qu'on reste des artistes" explique Nicolas, l'un des intermittents mobilisés. "Mais sérieusement, publier ce décret en ce moment, c'est un scandale. S'il y avait quelque chose à faire passer en pleine pandémie et en pleine crise sociale, c'est surtout pas ça. On trouve que c'est d'un cynisme"...

Des banderoles ont été déposées sur la permanence du PS à Orléans - anonyme

Egalement visées, la permanence du sénateur Les Républicains Hugues Saury, et la fédération du Parti Socialiste. "On a l'impression que tout le monde est plus ou moins contre cette réforme, en ce moment, et personne ne dit rien" déplore Laurent, un autre intermittent mobilisé. "C'est pour ça qu'on a voulu interpeller tout le monde".

Manifestation à la DRAC et échange avec les orléanais

Les acteurs de ce mouvement ont aussi brièvement manifesté à la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, pour dénoncer cette fois le silence du gouvernement face à la crise sanitaire, et l'absence de réponses sur l'avenir des lieux culturels, sur la prise en compte des besoins. "Ils ont sorti un plan de relance pour la culture qui est hallucinant" déplore Laurent. "On voit des sommes astronomiques pour la cathédrale d'Orléans, mais rien pour ceux qui sont directement touchés. 93% des intermittents n'ont pas leurs heures en 2020" !

Un rassemblement pour aller à la rencontre des orléanais et tenter d'expliquer à la fois la mobilisation pour la culture, et contre la réforme de l'assurance chômage, a eu lieu place de la République à Orléans. Il s'agissait d'interpeller les passants pour leur proposer un sondage. "Qu'est-ce qui touche un français sur 60 ? Le chômage... Qu'est-ce qui touche un français sur 600 ? Le Covid..."