À Orléans, la location de meublés touristiques type Airbnb explose

Tous les indicateurs le confirment : la location de meublés touristiques est en plein boom sur la métropole d'Orléans. En 2018, on recensait sur la plateforme Airbnb 500 meublés touristiques proposés à la location sur la métropole d'Orléans. Fin 2022, on en comptait 954, soit deux fois fois plus. On atteint même 1.500 offres si on ajoute la plateforme HomeAway (Abritel). Orléans attire davantage de touristes, notamment pour du court-séjour. C'est précisément le type de clientèle qui affectionne ce genre de plateforme.

Une concurrence déloyale ?

L'explosion de l'offre correspond ainsi à une forte progression de la demande, puisque le taux d'occupation de ces logements s'élevait l'an passé à 57% selon une étude de Tourisme Loiret - l'équivalent de 135.000 nuitées, en hausse de 40% sur un an. De quoi inquiéter l'UMIH 45, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, qui dénonce une concurrence déloyale. "Ce sont des personnes qui cherchent à rentabiliser leur investissement, mais qui ne sont pas soumis aux mêmes normes d'hygiène et de sécurité, et qui n'ont pas les mêmes charges, peste Pascal Desbois, représentant de l'UMIH 45 pour la branche hôtellerie. Ce marché doit absolument être mieux encadré, d'autant que l'arrivée de Co'Met crée un appel d'air pour le tourisme d'affaires."

Mais les Airbnb n'ont pas forcément les mêmes clients que l'hôtellerie traditionnelle. "Il y a de la place pour tout le monde, rétorque Sebastian Mutschler, co-animateur de la communauté Airbnb du Loiret. Il y a différents besoins, différents budgets aussi, certains clients privilégient l'accès à une cuisine ou à un jardin, etc. Aujourd'hui, une plateforme comme Airbnb permet d'élargir l'offre, d'autant que la métropole orléanaise souffre d'un manque de capacité hôtelière." Faut-il, comme le réclame l'UMIH 45, mettre en place des mesures de régulation ? "Je ne le pense pas, en tout cas actuellement, car finalement, sur Orléans, le marché s'auto-régule."

La métropole d'Orléans n'envisage pas de mesures contraignantes

Certaines villes en France ont en effet décidé de s'attaquer au développement anarchique des offres de logement en meublés touristiques - notamment parce que leurs propres habitants ne parviennent plus à se loger toute l'année. Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) a ainsi mis en place un système de quotas - seuls 5% du parc total de logements peuvent être loués en meublés touristiques, le quota a été atteint l'été dernier et une liste d'attente a été créée pour les propriétaires. Autre exemple, à La Baule (Loire-Atlantique), un propriétaire ne peut pas louer plus de 2 logements meublés. Des systèmes de compensations plus drastiques existent aussi à Paris et au Pays Basque .

Aucune mesure de ce type n'est pour l'heure envisagée par la métropole d'Orléans, qui n'est pas considérée comme une "zone tendue" en matière de logements - même si les agences immobilières commencent à déplorer un recul des offres de location classique. La métropole d'Orléans a d'ailleurs perçu en 2022 près de 308.000 euros de taxe de séjour reversés par Airbnb, contre 131.000 euros en 2019. Cela confirme la forte progression des meublés touristiques mais Orléans reste très loin du million d'euros empoché au même titre l'an passé par Biarritz ou la Rochelle, dont le rayonnement touristique est évidemment tout autre.