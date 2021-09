A Orléans, le chantier de CO'Met entre dans sa dernière année de construction

Dernière ligne droite pour CO'Met. Le futur grand équipement sportif et culturel de la métropole Orléanaise ouvrira à la rentrée 2022. Les travaux ont bien avancé cet été, ils seront terminés en juillet prochain. Une visite du chantier était organisée, ce vendredi, pour la presse et quelques élus.

Le long de la RN20 sud, près de l'actuel zénith, le chantier de CO'Met bat son plein. Les travaux du futur grand équipement "trois en un" - il comprendra un nouveau parc des expositions, un palais des congrès et une grande salle de sports et de spectacles, seront terminés en juillet 2022.

Le calendrier sera tenu

L'architecture particulière des bâtiments du futur grand équipement d'Orléans - Lydie Lahaix

"Le chantier a beaucoup progressé ces derniers mois, on est dans le timing, avec l'objectif de voir les travaux entièrement terminés en juillet prochain" explique le président de la Métropole Christophe Chaillou, devant un parterre d'élus et de journalistes conviés à découvrir les lieux, ce vendredi matin, en avant-première.

Nous touchons au but

Charles-Eric Lemaignen, le vice-président délégué aux grands équipements affiche lui aussi un grand sourire face à ce qu'il voit. "Nous touchons au but avec la quasi certitude d'avoir un équipement qui sera terminé au plus tard, le 15 juillet 2022".

En parcourant ce chantier titanesque sur lequel 150 à 200 personnes ont travaillé chaque jour cet été, nous découvrons la grande salle de sports où tous les gradins en béton sont réalisés. Les loges qui accueilleront les partenaires lors des rencontres sportives sont également installées.

Cette future grande salle affichera une capacité totale pour les matchs de l'Orléans Loiret Basket, de 10.000 places, elle accueillera évidemment aussi d'autres rencontres sportives, nationales voire internationales. Et dans le calendrier de mise en service de CO'Met, elle sera la dernière opérationnelle : les premiers spectateurs sont attendus début 2023.

Les gradins et les loges de la future grande salle de sports - Lydie Lahaix

Les élus l'assurent donc, le calendrier sera tenu et il n'y aura pas de surcoût. Le montant global de l'ensemble, actuellement est de 139 millions d'euros, il n'augmentera pas au delà de 150 millions, ajoute Christophe Chaillou. Les bisbilles politiques sont terminées, CO'Met avance vite en ce moment.

C'est presque le chantier d'une vie

"Nous sommes habitués à travailler sur de grands ouvrages mais celui-là est tout à fait exceptionnel, il y a peu de chantiers de cette taille là en France et nous sommes tous très fiers" explique de son côté Antoine Thomazo, directeur régional du constructeur Bouygues bâtiments.

Un sentiment de fierté que partage Jérôme Briand, conducteur de travaux il est responsable de la partie construction du futur Palais des congrès. "Moi j'habite à cinq minutes d'ici et quand on passe devant, qu'on le montre aux enfants et à tout le monde, oui on a un vrai sentiment de fierté".

Antoine Thomazo, directeur régional du constructeur Bouygues bâtiment avec les chefs de chantiers © Radio France - Lydie Lahaix

Parmi les élus de la Métropole qui assistent à cette visite, Françoise Grivotet, la maire de Saint-Jean-le-Blanc s'émerveille elle aussi. "L'architecture est très sobre et les couleurs sont belles. C'est vrai que ce projet arrive à son terme et qu'il a fait couler beaucoup d'encre mais finalement, je crois que tout le monde y trouvera son compte quand ce sera terminé" dit-elle.

Les premiers événements auront donc lieu dans un an. Le Parc des expositions ouvrira en premier, il accueillera en septembre 2022, le Salon de l'Habitat. Ensuite ce sera au tour du Palais des Congrès dont l'ouverture est fixée en novembre et puis la grande salle de sports et de spectacles, elle, sera opérationnelle en janvier 2023.

Le palais des congrès sera opérationnel à l'automne 2022 - Lydie Lahaix

Le nom de l'exploitant de ce grand équipement ne sera pas connu avant l'été prochain. Orléans Métropole a fait le choix d'une délégation de service public, autrement dit c'est un grand groupe privé qui sera aux commandes de CO'Met.

Et pour être à l'heure à l'ouverture, pour remplir ces différents lieux, des contacts sont déjà pris. "Tout cela s'organise en amont évidemment, car les artistes dans leurs tournées, ont besoin de visibilité. Nous aussi, ajoute Charles-Eric Lemaignan, donc nous lançons en parallèle la phase de pré-commercialisation". L'an prochain, à cette période, CO'Met sera sur le point d'ouvrir ses portes. Ce sera la fin d'un chantier impressionnant.