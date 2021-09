A Orléans, le magasin Galeries Lafayette va passer sous franchise : "Pas un abandon mais une nouvelle page"

Le 25 août dernier, les Galeries Lafayette ont annoncé leur intention de faire passer en franchise 11 magasins début 2022. Parmi eux, 7 magasins, dont celui d'Orléans, seront cédés (murs et exploitation) à la Société des Grands Magasins (SGM) qui détient déjà une dizaine de centres commerciaux en France, notamment à Lille, Nîmes, St Nazaire.

Le magasin Galeries Lafayette emploie une centaine de salariés à Orléans : 71 salariés directement et une trentaine de démonstrateurs employés par des marques © Radio France - François Guéroult

Le projet a été officiellement présenté en CSE (comité social et économique) vendredi dernier, les discussions avec les partenaires sociaux sont prévues jusqu'au 20 octobre. La direction affirme que tous les emplois seront conservés : à Orléans, l'enseigne emploie directement 71 salariés auxquels s'ajoutent une trentaine de démonstrateurs dépendant de marques présentes à l'intérieur du magasin. Entretien avec Aline Ricaud, la directrice régionale des Galeries Lafayette pour le Centre et l'Est, en charge justement de la politique d'affiliation au sein du groupe.

Pour quelles raisons les Galeries Lafayette veulent-elles faire passer en franchise 11 magasins, dont celui d'Orléans ?

Il ne s'agit en aucun cas d'un abandon, mais d'une décision stratégique pour conserver un maillage territorial le plus dense possible, tout en renforçant l'attractivité de ces magasins. Nous sommes obligés de reconcentrer nos choix d'investissement sur certaines priorités - l'activité numérique, l'international notamment. L'idée, c'est de trouver des partenaires qui croient au commerce de centre-ville et qui vont développer ces magasins en franchise, avec plus d'agilité que nous le ferions nous-mêmes, en renforçant aussi leur ancrage local.

Cela veut dire davantage de partenariats pour des marques locales ?

Exactement. Promouvoir une consommation responsable est l'un de nos piliers stratégiques, c'est tout l'enjeu de notre label "Go for good". Cela passe aussi par le travail avec des créateurs locaux, des marques locales. A Orléans, nous le faisons déjà avec la marque de mode féminin Annapah et la marque de beauté Purally ; 2 créatrices orléanaises de sacs personnalisables et conçus à travers des chutes de peaux de maroquinerie vont nous rejoindre à la fin de l'année. L'affiliation permettra de développer encore ce genre de partenariats.

En 2018, 22 magasins Galeries Lafayette avaient déjà été passés sous franchise via le groupe Hermione People & Brands. Les syndicats affirment qu'après 15 mois pendant lesquels les acquis sociaux ont été conservés, les conditions sociales s'y sont dégradées...

Ces 22 magasins existent toujours, ils ont tous bénéficié d'investissement, ils s'inscrivent dans une bonne dynamique de chiffre d'affaires et tous les emplois ont été conservés ! Le bilan est très positif, et c'est bien pour cela qu'on continue dans cette stratégie d'affiliation. Ces magasins respectent notre politique RSE (responsabilité sociétale des entreprises), ce sont de vrais magasins Galeries Lafayette. Il en sera de même pour Orléans. Notre volonté - et c'est aussi celle de la SGM - c'est que ce magasin reste une locomotive commerciale pour l'ensemble du centre-ville.

A l'heure d'Internet, le modèle du grand magasin a-t-il encore sa pertinence ?

C'est ce que nous croyons profondément ! L'enseigne Galeries Lafayette a 120 ans d'existence et a su constamment s'adapter et se réinventer pour faire face aux crises et aux changements : c'est ce que nous continuons de faire. Nos clients sont multi-canaux, l'activité digitale est donc très importante pour nous mais l'expérience client, dans un magasin physique, reste fondamentale. Il faut simplement que le client ait une bonne raison de se déplacer, pour l'accueil, le conseil, la qualité et l'originalité des produits ! C'est bien pourquoi nous voulons renforcer l'ancrage local de nos magasins, et cette politique d'affiliation, je le répète, le permet. C'est une nouvelle page qui s'écrit et qui va permettre de redynamiser tous ces magasins.