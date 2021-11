A Orléans, le projet de rénovation des anciennes vinaigreries Dessaux est une nouvelle fois abandonné

Cette fois, c'est officiel : le projet de rénovation des anciennes vinaigreries Desssaux, relancé en 2016 par l'ancien maire d'Orléans, Olivier Carré, est enterré. Mercredi soir, le conseil municipal a autorisé la ville a résilier le marché de maitrise d'œuvre passé à cette époque. C'est un peu l'histoire qui se répète pour cette friche industrielle du quartier Bourgogne, à quelques mètres de la Loire.

Deux maires, deux projets et deux échecs

En 2008, dans son programme de candidat, Serge Grouard avait rêvé de transformer le site des vinaigreries en lieu culturel avec notamment une salle de spectacle. En 2010, il avait même initié sur place un festival de Street Art. Mais, en 2014, il abandonnait l'idée d'un lieu culturel jugeant la rénovation trop chère et trop complexe.

Une des entrées des vinaigreries Dessaux © Radio France - Patricia Pourrez

Deux après plus tard, en 2016, Olivier Carré, alors aux commandes de la ville, relançait une étude pour transformer le site en un lieu d'exposition d'art contemporain. Mais encore une fois, le projet s'est heurté à une dure réalité financière. Les entreprises chiffraient la rénovation à 10 millions d'euros alors que la ville ne souhaitait pas y mettre plus de 7 millions d'euros. Fin 2019, Olivier Carré annonçait donc que le projet serait revu et modifié.

Le socialiste Baptiste Chapuis redoute une opération immobilière avec un promoteur privé

Finalement, avec l'élection de Serge Grouard en juin 2020, le projet a été totalement stoppé. Au passage, la ville va devoir quand même payer près de 500.000 euros pour les études lancées dans le cadre des derniers appels d'offres. " On a dépensé 500.000 euros et il n'y a toujours aucune perspective" déplore le socialiste Baptiste Chapuis, conseiller municipal d'opposition. " On entend des rumeurs sur d'éventuels promoteurs immobiliers qui pourraient mettre à la place des appartements de standing. Mais du côté, de la maire, nous n'avons aucune information."

"On ne laissera pas ce monument en l'état, c'est une certitude" -Florent Montillot, le 1er adjoint au maire

Interrogé par France Bleu Orléans sur l'avenir de la friche Dessaux, Florent Montillot, le 1er adjoint au maire, admet que toutes les hypothèses sont à l'étude. "_Orléans est la ville des rumeurs. Celle d'un promoteur immobilier qui reprendrait les vinaigreries Dessaux en est une !! Mais c'est aussi dans les champs des possible_s." Pour lui, il n'est pas envisageable à moyen et court terme de conserver " ce monument, ce marqueur de l'histoire d'Orléans" dans cet état. Il assure que les services de la ville travaillent sur le dossier et que des annonces seront faites rapidement sur l'avenir des vinaigreries Dessaux.