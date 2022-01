A Orléans les commerçants sont prêts pour de nouveaux soldes sous covid

Chaque année une fois les fêtes de Noël passées, c'est un rituel : le coup d'envoi des soldes. Il est donné ce mercredi 12 janvier dans presque tous les départements. C'est le cas dans le Loiret où les bonnes affaires vont durer quatre semaines. Des soldes concurrencés une fois encore par les promotions en ligne et les ventes sur internet, mais aussi par l'épidémie de Covid . Dans ce contexte, quel est le moral des clients, quelles sont les attentes des commerçants ? Nous leur avons posé la question.

L'année 2021 a été compliquée mais il faut rester optimiste

Céline Pouradier tient la boutique de prêt-à-porter "Mary Christy" rue Charles Sanglier à Orléans, avec Ema sa jeune vendeuse depuis le début de la semaine elles se préparent pour le jour J, même si dit-elle "les soldes ce n'est plus l'événement tant attendu car les clientes se font plaisir toute l'année et il y a régulièrement pas mal de petites promos donc elles n'attendent plus vraiment cette date fatidique".

Derniers préparatifs, derniers étiquetages en boutique avant le jour J - Lydie Lahaix

Ses clientes elle les connait bien et elle reconnait que l'an dernier avec la crise sanitaire, elle sont moins venues. "Elles ne sont pas forcément là entre midi et deux pour faire du shopping puisqu'elles sont en télétravail chez elles, donc il a fallu s'adapter" explique celle qui admet avoir connu des jours meilleurs "mais on s'en sort même si on n'est pas complètement dans les clous, parce qu'on a fait attention à nos achats et qu'on n'a pas des montagnes de stocks en réserve".

Depuis début janvier on sent les clients un peu tristes

Avec des périodes de promotion régulièrement toute l'année, avec des ventes privées encore récemment et avec la concurrence de plus en plus d'internet, les commerçants ne s'attendent pas à une euphorie particulière. Gérant du magasin de vêtements Superdry, Anthony Pinon constate une situation qui semble se répéter.

Anthony Pinon dans sa boutique rue Charles Sanglier - Lydie Lahaix

"C'est très calme dans les rues depuis cette rentrée des classes de janvier, perturbée par ce nouveau variant. On sent que les clients sont moins dans l'esprit shopping alors que les soldes c'est quelque chose de joyeux, c'est le moment de se faire plaisir" dit-il. Le poids de la crise sanitaire se ressent reconnait Anthony Pinon, "ce début de mois a été difficile mais quand on regarde ce qui s'est passé en décembre et les mois précédents, la consommation était repartie donc il faut garder notre sourire et notre bonne humeur pour la transmettre à nos clients et qu'ils retrouvent ainsi l'envie de consommer".

Magasins de vêtements et de chaussures prêts pour le jour J - Lydie Lahaix

En remontant la ville plus au nord, même constat : les clients sont tout aussi rares. Rue de la République, rue Bannier, jusqu'au centre commercial de la place d'Arc où avec le froid il y a un peu plus de monde. Nadine, 70 ans, qui habite Donnery explique d'emblée qu'elle n'est pas venue en repérage.

Dès l'instant où nous ne sommes pas fermés, c'est le principal

"Il y a des promotions tout au long de l'année et même dernièrement avec les ventes privées je n'ai pas vraiment accroché, je ne me suis pas dit allez dépêche toi, non pas du tout, là je regarde et je reviendrais dans quelques jours" dit-elle. A quelques mètres, Patrick, la cinquantaine, téléphone portable à la main lui dit attendre impatiemment les soldes, "j'ai besoin de jeans, de chaussures et baskets et j'espère tomber sur de vraies bonnes affaires".

Virginie Serpeaud dans sa boutique de maroquinerie de la place d'Arc - Lydie Lahaix

Côté commerçants, le mot d'ordre c'est donc garder le sourire. Même si la période est morose reconnait Virginie Serpeaud qui tient le magasin de maroquinerie "Ludivine Passion" dans la galerie marchande. "J'ai une très bonne clientèle donc je sais que mes clientes seront là. Et je fais quand même mon chiffre tous les jours donc je n'ai pas à me plaindre mais c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de monde depuis deux jours. Je ne sais pas où nous allons avec cette crise sanitaire mais pour l'instant on est là donc il faut travailler".

Les soldes d'hiver vont durer jusqu'au 8 février - Lydie Lahaix

Dans ce contexte sanitaire difficile, les commerçants resteront très vigilants sur le respect des gestes barrières. Ces soldes d'hiver qui débutent ce 12 janvier vont durer jusqu'au 8 février.