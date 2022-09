À Orléans, un écrivain public vient en aide aux habitants des Blossières

Aider les plus défavorisés à faire valoir leurs droits. C'est l'objectif de cette permanence d'écrivain public inaugurée ce mercredi 7 septembre à la maison de la réussite du quartier des Blossières, à Orléans. L'écrivain public sera là une fois par mois pour aider ceux qui ne savent pas écrire à envoyer des courriers.

"Il y a des gens qui ont du mal à écrire, soit parce qu'ils ne connaissent pas bien la langue, soit parce qu'ils ont du mal à rédiger sans faute et de manière construite. Ils viennent donc voir des écrivains publics pour les aider à rédiger un courrier en bonne et due forme", explique Pascal Martineau, l'écrivain qui tient cette permanence.

Une aide précieuse pour écrire à la CAF, porter une réclamation auprès d'un commerçant ou encore envoyer une requête au juge des affaires familiales. "Mon travail s'arrête là où commence celui d'avocat, précise Pascal Martineau. Je ne suis pas juriste, donc je ne peux pas faire de requêtes judiciaires avec des arguments juridiques."

Une permanence attendue dans le quartier

Pour cette première permanence, le planning affiche complet. "Les demandes autour de l'accès au droit sont attendues, confie Delphine Quily, la responsable de la maison de la réussite. C'est compliqué pour certains de faire un courrier, d'autres n'osent pas."

"Il est évident que pour un certain nombre de démarches, concrètement la saisine du juge aux affaires familiales, le dépôt de plainte auprès du procureur de la République, quand on ne sait pas écrire, on a besoin d'être aidé. La justice le sait et doit l'accompagner", affirme de son côté le président du tribunal judiciaire d'Orléans, Julien Simon-Delcros.

Une aide dont pourront bénéficier aussi les habitants de Sarran, Fleuris-les-Aubrais, Saint-Jean-de-la-Ruelle souligne la métropole.

Comment prendre rendez-vous ?

Les rendez-vous avec l'écrivain public sont gratuits et confidentiels. La permanence est mensuelle et pour obtenir un rendez-vous, il faut contacter la Maison de justice et de droit, située au 1 rue Henri-Poincaré (arrêt Bolière, ligne A/7), ou par téléphone : 02.38.69.01.22.