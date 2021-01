A Orléans, un restaurateur fataliste : "on ne rouvrira pas avant avril-mai, c'est évident !"

Ils s'y attendaient : les restaurateurs et cafetiers ne pourront pas rouvrir leurs établissements, a minima avant mi-février, a annoncé le Premier ministre ce jeudi soir. A Orléans, le patron d'El Tio Freddy Zerbib se fait fataliste et explique être obligé de subir.Il pense que la fermeture va durer

"C'est clair qu'on n'ouvrira pas avant avril-mai, ça me paraît tellement évident, au vu de ce qu'annonce le gouvernement", réagit ce jeudi soir le restaurateur orléanais Freddy Zerbib, patron d'El Tio.

Il se fait fataliste : "les autres pays européens sont comme nous, donc on n'a pas le choix, on est obligés de subir. Qu'est-ce qu'on va faire ? Courir dans la rue avec des pancartes et dire qu'on est contre la santé ? Non"

On n'a pas le choix"

Le temps des mobilisations des cafetiers et restaurateurs, lors du premier confinement, ou lors de cette soupe populaire distribuée à Orléans, semble donc loin. "Certains disent qu'on va ouvrir les restaurants quand même, se révolter, mais on va faire quoi? Risquer une fermeture administrative ? Et de toute façon, les clients ne viendraient pas. On n'a pas le choix", conclut Freddy Zerbib.