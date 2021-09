A Orléans, un salarié du CFA du BTP monte sur les toits pour dénoncer la "maltraitance managériale"

Pendant près de 2 heures, David Aubrun est resté sur le toit du CFA du BTP à Orléans, où il travaille depuis plus de 10 ans comme formateur en électricité et en photovoltaïque. Agé de 45 ans, il dénonce "la maltraitance managériale qui sévit depuis trop longtemps" au sein du centre de formation d'apprentis. Un CFA qui compte 380 apprentis et 38 salariés.

David Aubrun (au centre avec le casque), à la descente du toit du CFA BTP ce matin © Radio France - François Guéroult

On travaille dans l'humain, on devrait avoir des valeurs : elles ne sont pas appliquées à l'intérieur de cet établissement"

Equipé d'un harnais, d'un casque et de banderoles, David Aubrun a voulu envoyer un geste fort à travers cette action spectaculaire. "Cela fait trop longtemps que cette situation de maltraitance au travail perdure, explique-t-il, et malgré les diagnostics posés, rien ne se passe. Beaucoup de salariés sont partis parce qu'ils n'en pouvaient plus ; pour moi, il était temps de faire un signalement qui se voie et qui s'entende." Et à ses yeux, il s'agit bien de maltraitance : "C'est le mot approprié, ça se traduit pas des mensonges, des organisations incohérentes ou abracadabrantesques, une absence de considération... On travaille dans l'humain, on devrait avoir des valeurs, celles qu'on transmet à nos élèves ne sont pas appliquées à l'intérieur de l'établissement."

Le quartier a été bouclé près de deux heures pendant l'intervention de la police et des pompiers © Radio France - François Guéroult

Après négociation avec les pompiers et les forces de l'ordre, l'homme a fini par descendre, applaudi par la plupart de ses collègues. "La pression psychologique monte depuis des mois, témoigne Sébastien Lucas, formateur en plomberie-chauffage. Certains pleurent, certains dépriment dans leur coin, et puis d'autres comme David en viennent à ce genre d'action. C'est le résultat d'une dictature 2.0 : la direction nous harcèle de mails, il n'y a aucun dialogue, la situation est catastrophique." Même réaction chez Florence Moussion, professeur documentaliste : "Je crois que David a voulu signifier que la façon avec laquelle nous sommes gérés n'est pas supportable. On a besoin d'empathie, d'autonomie, de compréhension : il n'y a rien de tout cela et cela ne fait qu'empirer."

On a l'impression qu'ils attendent qu'il y ait un drame"

Ce coup d'éclat est intervenu alors que les élus du CSE (comité social et économique) étaient en réunion préparatoire. Et aucun d'entre eux n'a été réellement surpris. "Il y a 2 ans, la CARSAT a ordonné une enquête sur les risques psycho-sociaux au sein de l'établissement : on attend toujours le plan d'action qui doit suivre, regrette Sylvie Hébrard, élue CFDT. L'absence de direction stable - ici, les directeurs par intérim se succèdent - et le double contexte de la réforme de l'apprentissage et de la crise sanitaire n'ont fait qu'accroître le malaise. On a l'impression qu'ils attendent qu'il y ait un drame pour réagir." De son côté, et sans plus de commentaires, la direction du CFA indique que, suite à cet incident, elle va mettre en place une cellule de crise.