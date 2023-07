A Orléans, une friperie vintage éphémère s'est installée au centre commercial Place d'Arc

Des portants remplis de jeans, de t-shirts et de blousons, le tout vintage, et seulement pour quelques jours, c'est le concept de la friperie Keep It Vintage . Cette marque, créée en Allemagne, s'étend en Europe en proposant des boutiques éphémères en France, en Espagne, en Italie ou encore en Belgique. "Ça permet de proposer en fait nos vêtements à beaucoup plus de personnes en fait", explique David Bleyler, l'un des trois créateurs de Keep It Vintage. "On travaille avec les réseaux sociaux, donc on fait de la pub localement, ce qui permet aux personnes de savoir qu'on arrive. Et ça nous permet de proposer à un plus grand nombre de personnes que si on avait juste une boutique fixe. On est beaucoup plus flexibles en fait."

Et le concept fonctionne bien ! Ce vendredi, la boutique ouverte dès 10h rencontrait déjà un franc succès dans le centre commercial Place d'Arc, en centre-ville d'Orléans. Et ça, pour Monique, une habituée des brocantes excentrées, c'est un gros point positif : "Je trouve ça très bien ! C'est accessible à tous, facile pour découvrir plutôt que d'aller en périphérie, chez Emmaüs ou ailleurs, où il faut faire des kilomètres." La preuve, Elisha, une lycéenne, est venue faire du shopping entre amies. "Ça permet de penser à la planète tout en achetant des vêtements, on peut se faire plaisir et on n'a pas le petit remord de penser où c'est fabriqué et dans quelles conditions", explique-t-elle les bras chargés de vêtements. Car point non négligeable : il y a une cabine d'essayage !

Une démarche plus économique et plus écologique

La seconde main, c'est d'abord une alternative peu chère aux prix des grandes marques pour Louanne : "Quand on est jeune, on n'a pas forcément assez d'argent pour se permettre d'acheter un jean à 30 ou 40 €. Et c'est vrai que ce genre de magasin permet de trouver beaucoup plus de vêtements à un prix moindre." Pour Lucie, c'est d'abord une question de mode : "J'aime bien le style vintage, mais je n'ai pas l'occasion d'en trouver en magasin ! Je pense que ça devrait plaire à tout le monde, car il y a à la fois des vêtements très colorés et très sobres, tout le monde pourrait s'y mettre." Pauline, qui vient justement de découvrir les friperies, a trouvé un vieux pantalon pour exercer ses talents de couturière. "Je sais que je ne vais pas l'utiliser comme pantalon, car il est trop grand pour moi, mais je vais pouvoir le recoudre et en faire un top ! Surtout qu'un si beau tissu, je suis sûre de ne plus le retrouver en magasin", complète-t-elle.

Les vêtements sont exposés sur des portants, les clients peuvent essayer en cabine, comme dans un magasin classique. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

La démarche écologique, c'est ce que veut mettre aussi en avant Davido Bleyler : "On déteste la fast fashion, le prêt-à-porter rapide qui produit des vêtements en masse. Ça consomme beaucoup de ressources, les gens consomment en masse. Il y a jusqu'à 54 ou 52 'micros saisons' dans l'année, qui poussent à acheter les nouvelles collections." Et surtout de mauvaise qualité, pointe-t-il : "A la base, on est trois amis passionnés de mode vintage parce que ce sont des vêtements uniques, personne ne peut avoir la même chemise que moi, et surtout c'est de la qualité !" Le seul regret des clients dans le magasin, c'est que ça se termine demain soir.