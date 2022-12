À Orthez, ras-le-bol des habitants après les mesures prises par la mairie pour faire des économies cet hiver

"J'ai deux filles de huit ans qui sont à l'école et j'estime qu'elles ont le droit d'avoir du chauffage. Je ne vais pas leur mettre dix épaisseurs. Je suis lassée". Tiphaine en a assez des restrictions. Et pourtant elle va devoir faire avec encore cet hiver. La municipalité a pris des mesures drastiques pour faire baisser la facture d'électricité. Fermeture de la piscine de janvier à avril puis de novembre à décembre, réduction du chauffage à 19°C dans les écoles, à 17°C dans la mairie, fermeture de certains bâtiments communaux : il n'y a pas de petites économies malgré la grogne des administrés.

ⓘ Publicité

"On doit faire des efforts mais pas n'importe comment"

Anaïs, et ses coéquipières du club de basket de l'US Orthez en ont fait les frais, alors que la mairie a décidé de couper le chauffage dans le gymnase où elles s'entraînent. "Il fait très froid dans la salle donc pour s'échauffer c'est compliqué, on doit s'entraîner plus parce que le corps s'adapte mal".

Claude, lui aussi membre de l'USO regrette cette situation. "Les filles ont froid. Les matches sont à 20 heures donc il va falloir bien se couvrir. C'est vrai que l'on doit faire des efforts, mais pas n'importe comment."

Laurent lui trouve ça dommage que la piscine soit fermée. "C'est vrai que la piscine, c'est important pour les enfants qui apprennent à nager. Et puis une piscine couverte ça sert à ça !" Les cours de natation pour les scolaires devraient être décalés à cet été, mais rien n'est encore arrêté selon la mairie.

Une facture plus que doublée

Pourtant, ces mesures étaient inévitables. Les nouveaux tarifs doivent être négociés en janvier, mais la note s'annonce d'ores et déjà salée. "D'habitude, nous payons environ 550 000 euros en dépenses énergétiques. Avec la hausse des tarifs des contrats que nous signerons en janvier prochain, la facture passera à près de 1,5 million d'euros", explique Marc Desplat adjoint aux finances à la mairie d'Orthez.

Une situation qui n'aurait pas permis d'assurer la continuité des services, et même de payer les agents communaux. "Ça nous aurait empêchés de rendre les services que nous offrons à la population la cantine scolaire où l'aide à domicile." L'inquiétude plane au Conseil municipal, mais Marc Desplat assure que tous les élus seront "très vigilants". En fermant la piscine, la mairie espère déjà faire près de 130 000 euros d'économies.