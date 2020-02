A Ostwald, "ça fait huit ans qu'on vit dans l'humidité"

Ostwald, France

La résidence a été construite il y a seulement huit ans ... mais elle prend l'eau. D'abord à cause du joint de dilatation de l'immeuble, mal posé selon Dalila, une des locataires : "Quand il pleut, il pleut jusque chez moi", explique-t-elle.

L'eau qui s'infiltre dans son appartement, situé au rez-de-chaussée, cause des "moisissures, des champignons ... Et l'air n'est pas bon à respirer, c'est pour ça que j'aère deux fois par jour", précise cette mère de famille.

"Nous sommes tous asthmatiques"

L'une des chambres de l'appartement de Dalila est condamnée, à cause des champignons © Radio France - Margot Turgy

A ces soucis d'humidité s'ajoutent des coupures d'eau chaude et de chauffage. "Parfois, Habitation Moderne coupe le chauffage à 22h", dénonce Dalila. Ces conditions de vie dégradent la santé de toute la famille : "Nous sommes tous sous traitement, tous asthmatiques. Mes enfants font des angoisses nocturnes, ils se réveillent la nuit avec un manque d'oxygène."

L'insalubrité concerne toute la résidence : l'eau s'infiltre dans les caves, le garage ... "Les habitants ont investi dans des raclettes pour nettoyer" lorsque les pluies et les fuites des tuyaux inondent le parking souterrain, précise Dalila.

Habitation Moderne mis en demeure

Cette locataire a donc décidé d'attaquer Habitation Moderne. Elle a pris les services d'un avocat, qui a mis en demeure le bailleur social, et ceux d'un huissier. De son côté, Habitation Moderne dit être conscient de la situation : "Nous sommes en pleine expertise pour déterminer l'origine de cette infiltration d'eau et régler le problème le plus vite possible", assure Virginie Jacob, directrice générale du bailleur social. Un rendez-vous d'experts a eu lieu le jeudi 6 février 2020.