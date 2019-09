A Ouville, près de Coutances, la boulangerie fermée depuis janvier, vient de rouvrir

Ouville, France

De plus en plus de collectivités investissent dans les commerces de proximité, notamment les petits villages en milieu rural. Dernier exemple en date dans la Manche : Ouville, commune de moins de 500 habitants dans le Coutançais. Elle a racheté les murs et le fonds de commerce de la boulangerie du village qui a fermé en janvier. Et elle a trouvé un gérant, un jeune boulanger venu s'installer avec sa famille. Le commerce a pu rouvrir lundi 9 septembre.

Des habitants impatients

"Les Ouvillais sont bien là" sourit le nouveau boulanger Karl Lejolivet "et il y a beaucoup d'attente, même du coté de l'épicerie. On nous demande déjà si on aura des produits frais par exemple". Quant aux clients, ils ne cachent pas leur satisfaction de voir un commerce rouvrir dans la commune.

Ca fait plaisir. On ne va plus courir à droite à gauche pour trouver du pain. D'autant que je suis un gros mangeur de pain donc ils vont me voir souvent ! Et puis c'est important pour le dynamisme de la commune. Flavien d'Ouville

On vient voir si le pain est bon. Car ces derniers mois, on était obligé d'aller jusqu'à Coutances pour acheter du pain et on le congelait. Jean-Régis de Savigny.

La commune a racheté la boulangerie

Pour la commune d'Ouville, avec les travaux et l'achat d'un nouveau four, c'est un investissement global de près de 190.000 euros. "Un gros investissement mais un investissement nécessaire pour la vie du village car c'est notre dernier commerce", explique le maire Daniel Lefranc. La boulangerie se trouve en outre, juste à côté de la nouvelle résidence séniors, bâtie par la commune.

Et le nouveau boulanger de conclure : "Les collectivités n'obtiennent pas les mêmes conditions bancaires que nous. Sans la commune, ca aurait été impossible pour nous de racheter ce commerce".