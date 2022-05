A Paimpol, Efinor sea cleaner va construire un bateau pour ramasser les algues vertes en mer

En mars dernier, un appel à projets avait été lancé par la préfecture de région pour trouver des entreprises capables de mettre en œuvre un procédé innovant et expérimental de collecte en mer des algues vertes, dans la baie de Saint Brieuc.

Ce jeudi 12 avril, en marge de la visite d'une exploitation agricole à Hénon dans les Côtes d'Armor, le préfet de région Emmanuel Berthier a divulgué le nom de l'entreprise retenue. Il s'agit de la société Efinor sea cleaner basée à Paimpol, spécialisée dans la collecte des déchets en mer, solides ou liquides. Ces bateaux interviennent lors des marées noires par exemple.

Les ateliers d'Efinor sea cleaner à Paimpol © Radio France - Johan Moison

Un bateau conçu spécialement pour ramasser les algues

"On a développé un bateau spécifique pour répondre à l'appel d'offres", explique Benjamin Lerondeau, le directeur opérationnel d'Efinor sea cleaner. "On s'est appuyé sur notre expérience et on est allé sur le terrain pour se rendre compte des besoins".

Le bateau mesurera douze mètres de long et sera capable de collecter les algues dans très peu d'eau.

L'idée, c'est de ramasser les algues dans 20 à 60 centimètres d'eau donc nous sommes partis sur un navire amphibie, avec des roues pour se désenvaser en cas de problème. - Benjamin Lerondeau

Le navire pourra stocker jusqu'à 15 tonnes d'algues vertes sur sa barge. La construction va débuter à la la fin de ce mois de mai. Tout l'atelier à Paimpol est mobilisé, une vingtaine de personnes, soudeurs, mécaniciens, ingénieurs… Il faut faire vite, la préfecture souhaite lancer l'expérimentation du ramassage en mer dès le mois de juillet.