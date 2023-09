À Paris, la boulangerie Demain ne vend que des invendus à moitié prix

Dans la vitrine, on retrouve les mêmes produits que dans n'importe quelle boulangerie traditionnelle : pain de mie, brioche, croissants.. Mais ici, on paye 50 centimes pour une viennoiserie, 2 euros pour un pain de mie. Et si les prix sont aussi bas, c'est parce que la boulangerie ne propose que des produits de la veille !

Lutter contre le gaspillage alimentaire

Derrière le comptoir, c'est Martin Herbelin qui sert les clients. Il est l'un des cofondateurs du lieu. Il a lui même travaillé en boulangerie. "On s'est rendus compte de tout ce qui était jeté, ce qui représente 5 à 10% selon les boulangeries de la production journalière", explique-t-il.

Le magasin travaille avec 16 autres boulangeries à qui ils rachètent leurs invendus. Certains produits sont vendus tels quels, d'autres revisités et réchauffés pour garder leur saveur. "On vend beaucoup de pain au levain, car il se conserve facilement encore 5 ou 6 jours. Pour les viennoiseries, on s'est rendus compte que le lendemain, c'était pas tout le temps terrible ! Alors on propose des croissants et des pains au chocolat toastés au miel, ça leur donne un goût caramélisé", raconte Martin Herbelin.

Depuis l'ouverture de la boutique début juin, Martin Herbelin pense avoir sauvé plusieurs dizaines de milliers de produits. "On vend entre 1000 et 2000 produits par jour !", s'exclame le fondateur. De nombreuses personnes se rendent chaque jour dans la boulangerie, pour faire des économies mais aussi pour faire un geste pour la planète. "Les prix ne sont pas chers du tout comparé aux autres boulangeries parisiennes", note Soraya. "C'est vraiment un concept dans l'ère du temps, à la fois pas cher et anti gaspi !", s'enthousiasme Antoine, sa brioche à la main.

Donner une seconde vie aux invendus des invendus

Même si la boulangerie est la plupart du temps victime de son succès, il arrive que certains produits leur restent sur les bras. Et même pour ces invendus d'invendus, Martin Herbelin a une solution : "On travaille notamment avec les Alchimistes, qui est une société qui nous permet de transformer ces invendus là en compost. Et à partir de la semaine prochaine on fera aussi de la chapelure et des croûtons. On est même en discussion avec une brasserie juste en face pour faire de la bière au pain !" La prochaine étape sera également de récupérer les invendus de quatre boulangeries supplémentaires pour satisfaire la demande.

Boulangerie DEMAIN, rue Saint Maur, Paris