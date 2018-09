Le personnels de soins s'oppose à la fusion des trois hôpitaux psychiatriques de la capitale : l’hôpital Maison Blanche, Perray-Vaucluse et Sainte-Anne. À compter du 1er janvier prochain ces établissements vont donner naissance à une seule et même entité : le Groupe Hospitalier Universitaire (GHU).

Paris, France

A Paris, le personnel des hôpitaux psychiatriques n'en peut plus. Dans les allées de l'hôpital Sainte-Anne, impossible de louper les banderoles, elles sont partout. Écrits en gros : "hôpital à bout de souffle"ou encore "personnels méprisés". Les 5.000 salariés des hôpitaux parisiens sont au bout du rouleau : exténués et donc désormais... inquiets. En ligne de mire, les conséquences sociales de la future fusion de leurs établissements, et notamment la perte "d'une dizaine de jours de repos" selon les syndicats, alors que les salariés se disent déjà "épuisés".

Une banderole à l'hôpital Sainte-Anne © Radio France - Hugo Charpentier

Alors que les négociations sont toujours en cours entre l'intersyndicale et la future direction du GHU, cette perspective provoque la colère du personnel alors que plus de 130 postes sont vacants dans les hôpitaux parisiens. Julie est infirmière en secteur psychiatrique depuis 11 ans et elle s'occupe en ce moment de "20 patients pour seulement deux infirmières par roulement". Dans ces conditions, son travail se résume aux soins à donner aux patients. Et encore tout est cadré, les tâches sont minutées : "Rien qu'une aide à la toilette ça peut prendre une bonne demie-heure et on demande de les faire en 8 minutes. On ne peut pas demander à un schizophrène de se laver comme nous quoi ! Oui on a l'impression de faire du boulot de merde."

On a l'impression de faire du boulot de merde

Sa collègue, Michelle, bosse depuis plus de 30 ans en psychiatrie. Et aujourd'hui elle l'impression d'avoir perdu le sens de son métier : "Avant on avait le temps de faire des prises en charge. Quand j'étais jeune j'avais suivi un patient pendant cinq ans pour qu'il puisse sortir de l’hôpital dans de bonnes conditions. Aujourd'hui ce n'est plus possible".

C'est même tout le contraire explique Bernard Bruant, responsable CGT à l’hôpital Sainte-Anne : "Maintenant les patients sortent beaucoup plus rapidement de l’hôpital. ils restent au maximum deux à trois semaines. La psychiatrie n'est pas une discipline comme les autres. Il y aura toujours besoin de personnels dans les hôpitaux avec des gens réellement formés qui assurent le boulot". Et à ce syndicaliste de rappeler que la base de la psychiatrie n'est pas le médicament, mais "l'écoute", "l'accompagnement", et "le soutien" envers les malades.