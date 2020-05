À Paris, les "drive bar" se mettent en place en attendant la réelle ouverture des terrasses

Alors que les terrasses et les bars restent fermés à cause de l'épidémie, de plus en plus d'établissements parisiens se transforment en "drive-bar" et vendent à emporter des verres de bière, de vin, de pastis.

Comme un avant-goût de la vraie ouverture des terrasses. Mais c'est un avant-goût. Les bars restent fermés à cause de l'épidémie mais de plus en plus d'établissements parisiens se transforment en "drive-bar" et vendent à emporter des verres de bière, de vin, de pastis. Les clients sont censés repartir avec leur boisson, mais ils trinquent souvent entre amis juste devant.

"Si les terrasses des cafés étaient ouvertes, on pourrait nous se dire, par exemple, vous pouvez espacer les tables de tant. Nous serions, nous responsables de la gestion des espaces (...) on pourrait le gérer et il y aurait plus de sécurité que ce qu'il passe aujourd'hui", témoigne Franck, gérant d'un bar à vin, sur France Bleu Paris.

Retrouver les terrasses

"Depuis le déconfinement, les gens investissent les places de Paris, les parcs étant fermés et que ce soit chez nous ou une canette chez l'épicier du coin, quoi qu’il arrive ils se mettront sur la Place. Les gens en avaient besoin, de se remettre une pinte de bière, de rester dehors, discuter avec un ami, ça commençait à devenir vital pour eux", ajoute Franck.

Comme lui, des bars éphémères sur des tréteaux proposent à boire dans des gobelets en plastique. Et même des huîtres, ou des bulots pour grignoter dans le 20e arrondissement de Paris. "Heureusement qu'il y a ça, il y a ce côté inédit qui donne un vent de liberté. Ce n'est pas non plus un avantage parce que l'on aimerait bien retrouver nos terrasses", raconte Morgane.

Des dizaines de clients se retrouvent après le télétravail devant les établissements. Pourtant c'est justement pour éviter les attroupements que les terrasses restent fermées. "Au-delà de 10 personnes devant, je demande aux gens de bouger, de circuler, c'est vraiment de la vente à emporter. Dès que les gens ont un peu bu et que je vois que les gestes barrières ne sont plus respectés, je ferme", relate Simon. Il tient un bar dans le quartier.

La police interrompt souvent les apéritifs sur le trottoir quand les règles de distanciation ne sont pas respectées.