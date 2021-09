À Paris, les stations d'essence affichent des prix records

Certaines stations d'essence de la capitale s'affichent désormais parmi les plus chères de France.

1, 99 euro le litre de sans plomb 98. C'est le prix affiché jeudi 30 septembre 2021 par la station essence de la rue Paul Doumer dans le 16e arrondissement de Paris. Il y a quelques jours, la même station avait dépassé la barre symbolique des 2 euros le litre, faisant d'elle l'une des plus chères de France.

Les prix de la station d'essence, avenue Paul Doumer à Paris, frôlent les 2 euros le litre. © Radio France

Nabil, dans sa voiture noire, vient de faire un plein et ne s'attendait pas à payer tant : "Je pensais payer 55 euros maximum, je me retrouve à payer 65 euros." Depuis quelques mois, son budget mensuel d'essence a considérablement augmenté : "J'utilise ma voiture pour le travail tous les jours, alors forcément, à la fin du mois, ça se ressent. _Mon budget est passé facilement de 350, 400 à 600 euros._"

Face à la hausse des prix, certains comme Ikbal ont trouvé la solution : "D'habitude, _je vais chercher mon essence en banlieue_. Là, je suis sur la réserve, donc je n'ai pas le choix. Mais je vais mettre seulement 10 euros pour sortir de Paris et je ferai le plein là où c'est moins cher." Il constate une différence flagrante : "Si je fais mon plein ici, je vais le payer 130 euros, alors qu'en banlieue, ce sera autour de 115 euros. 15 euros de différence, c'est énorme."

Quelques mètres plus loin, la station d'essence rue Kléber affiche des prix équivalents à 1, 94 euro le litre de sans plomb 98. Même son de cloche pour Moustafa, qui préfère aller chercher son essence près de chez lui dans les Hauts-de-Seine (92). Le pompiste, quant à lui, constate une fuite des clients. Depuis l'augmentation des prix, les voitures se font plus rare. Depuis quelques mois, les tarifs de l'essence augmentent considérablement en Île-de-France. En moyenne actuellement dans la région, un litre de diesel coûte 1, 49 euro et un litre de sans plomb, 1, 60 euro.