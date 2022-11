À Parthenay, le restaurant La Citadelle rouvre dans une discothèque

La Citadelle, restaurant bien connu des Parthenaisiens, a rouvert ce mardi 29 novembre. L'établissement du centre-ville est fermé depuis un incendie dans la nuit du 28 au 29 septembre 2022. Le temps des travaux, le patron a décidé de lancer un restaurant éphémère ailleurs, en l'occurrence dans une partie de l'American Blues, la discothèque de Parthenay.

ⓘ Publicité

Restaurant baptisé "La Citadelle s'enflamme", référence au sinistre assumée par le patron Ghislain Pacault dit "Guilain". "On voulait rebondir là-dessus parce que justement on n'a pas pris ça défaitiste, négatif. On a vécu deux confinements, du jour au lendemain on nous dit faudra les masques, pass sanitaire. Des épreuves on en a passées quelques unes. Moi j'ai toujours pris le parti on continue. L'essence de notre travail c'est de faire à manger aux gens".

Le restaurant éphémère est baptisé "La Citadelle s'enflamme". © Radio France - Noémie Guillotin

"L'idée c'est que dans l'assiette, les gens retrouvent l'esprit de La Citadelle"

Le restaurant se trouve derrière les deux salles vraiment dédiées à la boîte de nuit que le propriétaire louait de temps en temps. Il y a une cuisine aménagée, bien plus que grande que dans l'établissement du centre-ville. Franck, le cuisinier, est en train de couper des pommes de terre pour préparer "les patates Citadelle" bien sûr. Il faut encore trouver ses repères, "où est-ce qu'on a rangé ci, ça". Mais Ghislain Pacault n'est pas inquiet. "On sait ce qu'on a à faire, la carte on la connait, les producteurs ont suivis. L'idée c'est que dans l'assiette, les gens retrouvent l'esprit de La Citadelle".

Ici pas de platines de musique, enfin pas encore. Car il faut savoir sur le gérant est un ancien DJ. "Le 15 décembre, une copine a réservé pour une soirée entre collègues et m'a dit 'ouais on danserait peut-être un peu' j'ai dit 'pas de problème'. Je le ferais si ça peut rajouter une plus-value. Et puis après on attaquera les soirées karaoké", sourit-il.

Ghislain Pacault compte réinvestir le centre-ville de Parthenay une fois les travaux terminés. Pas de calendrier précis. "La Citadelle c'est place Picard, au pied de la porte, ça ça ne bougera pas". Mais le restaurateur ne ferme pas la porte à garder ce lieu situé plus en périphérie si la mayonnaise prend.

La Citadelle s'enflamme est ouverte du mardi au vendredi midi et soir et le samedi soir.