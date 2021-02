A partir de 2022, la consommation énergétique des logements sera plus précise en cas d’achat ou de location

Proposer "un nouveau visuel plus clair" aux personnes qui achètent ou louent un logement : voilà l'objectif que s'est fixé le gouvernement, avec une refonte du diagnostic de performance énergétique (DPE). Ce diagnostic est obligatoire depuis 2006 mais le gouvernement veut "améliorer sa portée". Comme le détaille Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du Logement, dans Le Parisien lundi 15 février, deux nouvelles informations vont faire leur apparition à partir du 1er janvier 2022, "dans un objectif de pédagogie".

Une estimation de la facture annuelle d'énergie

Ainsi, vous trouverez notamment le niveau d'émissions de gaz à effets de serre de votre logement sur le nouveau diagnostic. Cette donnée sera d'abord exprimée en kilos de Co2 par mètre carré et par an, puis traduit sous la forme de kilomètres qu'une voiture devrait parcourir pour atteindre ce niveau. Il y aura aussi une estimation de la facture annuelle d'énergie, "sous la forme d'une fourchette de prix", afin notamment que le locataire ou l'acheter "puisse mieux anticiper son futur budget". Ces deux informations seront obligatoires, y compris sur les annonces.

Ces informations vont aussi permettre au locataire ou à l'acheteur de "comparer par la suite ses consommations réelles avec les estimations fournies" sur le diagnostic. Et à partir du 1er juillet 2022, il sera possible de faire un second diagnostic puis de "se retourner contre le propriétaire du bien" loué ou acheté, s'il démontre que le premier était faux. Le propriétaire pourra également se retourner contre l'entreprise qui a réalisé le DPE. Et les victimes pourront demander réparation, d'abord lors d'un arrangement à l'amiable puis, si nécessaire, via une action au civil.