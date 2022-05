À partir de mercredi, le plein d'essence en Allemagne coûtera 10 euros de moins qu'en France

L'Allemagne s'apprête à lancer son plan pour rendre les transports moins chers. Et cela en pleine période d'envolée des prix. L'inflation s'élève désormais à près de 8% en Allemagne (7.9%). Parmi les plus fortes hausses, celles des prix du carburant. Alors le gouvernement lance son plan pour réduire le coût des déplacements ce mercredi. Avec une ristourne de 30 centimes par litre sur le prix du super. Et de 14 centimes par litre sur les prix du diesel. Une mesure qui doit durer théoriquement trois mois.

Un billet unique à 9 euros valable un mois dans tous les trains régionaux et dans les transports en commun de toutes les villes partout en Allemagne sera aussi actif dès ce mercredi. Bref, de quoi faire baisser le coût des déplacements outre-Rhin. Mais cela va aussi indirectement faire baisser les coûts pour les automobilistes alsaciens.

Baisse de 30 centimes par litre d'essence

Car ces derniers jours encore, il était plus avantageux de faire son plein en Alsace. 1 euro 92 en moyenne le litre de super côté français. Contre un peu plus de 2 euros côté allemand. Mais les choses vont donc changer dès ce mercredi. La baisse de 30 centimes décidée outre-Rhin entre en vigueur. Et le prix du super sera donc d'environ un peu plus d'1 euro 70 en Allemagne. Aller y faire son plein pourra donc faire économiser pas mal d'argent explique Christian Tiriou, responsable de projets au centre européen du consommateur de Kehl. "Cela s'applique partout en Allemagne, donc aussi dans les stations frontalières. Ce sera intéressant pour les gens de la région de comparer. Cela peut faire une belle différence si on fait un plein, une économie jusqu'à 10 euros peut-être", dit-il.

Une station essence à Kehl, en Allemagne © Radio France - Antoine Balandra

D'ailleurs certains Alsaciens et Alsaciennes, comme Sarah, ont anticipé : "On a volontairement fait exprès de tirer au maximum pour ne plus mettre d'essence avant mercredi. Moi je pensais y aller jeudi soir tranquillement quand les heures de pointe seront passées" dit cette assistante maternelle.

Le prix du diesel en revanche (dont la ristourne n'est que de 14 centimes au litre côté allemand), devrait être sensiblement le même des deux côtés de la frontière.

Billet à 9 euros

Mais les Alsaciens pourront aussi profiter des transports moins chers, pour leurs séjours en Allemagne. À partir de ce mercredi, un billet à 9 euros permettra donc à tous, y compris aux Français, de voyager pendant un mois en illimité sur tout le réseau de trains régionaux allemands, mais aussi sur tous les réseaux de transports en commun de toutes les villes du pays. Un ticket valable aussi dans les trains de la Deutsche Bahn au départ de Wissembourg ou Lauterbourg par exemple.

Alors faut-il s'inspirer de cette initiative allemande côté français ? Pas forcément aussi vite répond François Giordani, le président Grand Est de la FNAUT, la fédération nationale des associations d'usagers des transports. "À la FNAUT, on privilégie le fait d'investir dans les transports. Pour améliorer le cadencement, les dessertes. On préférerait que l'argent soit mis là dedans plutôt que dans une opération ponctuelle, pendant l'été. Car elle risque de poser des problèmes de sur encombrement car l'offre ne vas pas augmenter sensiblement pendant ces trois mois. C'est une bonne idée, mais cela se prépare" dit-il.

Justement pour faire face à l'afflux de voyageurs, la Deutsche Bahn annonce avoir mis à disposition chaque jour 60.000 places supplémentaires dans 250 trains en plus.

Pour prendre ce billet à 9 euros, il faut aller sur le site de la Deutsche Bahn et cocher la case "réseau régional uniquement". Le billet ne concerne en revanche pas les ICE, les TGV allemands. La Deutsche Bahn annonce avoir déjà vendu plus de 2 millions 700.000 billets de ce type à elle seule.