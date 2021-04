À Pau et à Lons, les salons de coiffure "1609" offrent des coupes à 1 euro aux étudiants

Une belle coupe de cheveux pour être bien dans ses baskets. C'est ce que prônent les salons de coiffure "1609" à Pau et à Lons. Ces derniers ont lancé ce mercredi 21 avril une initiative pour permettre aux étudiants d'accéder aux soins capillaires. Les deux établissements ont proposé toute la journée 50 coupes à 1 euro à ce public. Sur simple présentation d'une carte étudiante, de nombreux jeunes ont pu s'octroyer un moment de détente à moindre coup. L'initiative se reproduira dans une semaine, mercredi 28 avril.

Une envie de soutenir les jeunes

Anthony Archetti, le responsable des deux salons de Lons et de Pau, s'est inspiré d'une initiative similaire dans le nord de la France dont il avait entendu parler. Il a eu envie de faire la même chose. Quand il a proposé le projet à ses équipes, tous étaient emballés par l'idée. Il faut dire que les coiffeurs du "1609" ont eu l'occasion de prendre conscience de la détresse des étudiants dans cette période. Entre les coups de ciseaux, c'est là que les confidences s'étalent. "C'est vraiment la galère pour eux. On avait envie de leur donner un petit coup de pouce, à notre hauteur", explique Anthony Archetti. Pour lui, proposer un prix aussi bas permettait d'apporter sa pierre à l'édifice. "On a connu aussi la galère avec le confinement, pendant trois mois l'an dernier. Du coup, comme là, on a la chance quand même de pouvoir rester ouvert, c'est l'occasion, on va dire, de créer cette entraide, si je peux dire ça comme ça. Et si on peut leur apporter un petit peu de bien pendant une heure, c'est quand même chouette".

Pour Anthony Archetti, responsable des salons "1609" de Pau et de Lons, il était essentiel de venir en aide aux étudiants. Copier

Les étudiants au rendez-vous

L'opération a plus que fonctionné. Les deux salons ont reçu près de 250 appels dans la journée. Tout le monde n'a donc pas pu être contenté. Eva, étudiante de 18 ans en DUT Techniques de commercialisation, a eu la chance de décrocher un créneau. À 14h30, elle était entre les mains du coiffeur pour couper les pointes. "Je trouve cette opération hyper intéressante parce que les étudiants, en ce moment, c'est un peu compliqué. Je trouve que ce prix est hyper attractif, c'est même plus qu'attractif, se réjouit Eva, financièrement, c'est compliqué en ce moment. Je n'ai pas travaillé, cet été. Du coup, je pense travailler l'été qui va arriver pour me faire un peu d'argent et économiser".

Eva, étudiante de 18 ans, est venue s'accorder un moment de détente sans hésiter. © Radio France - Dimitri Morgado

Si cette coupe à 1 euro ne s'était pas présentée à elle, elle se serait occupée de ses cheveux autrement. "_J'aurais plutôt demandé à une de mes amies, je pense_. Ça s'est déroulé justement il y a quelques mois. J'ai demandé à une copine à moi de me couper les cheveux, gratuitement".

Eva, étudiante de 18 ans, a profité avec plaisir de sa coupe à 1 euro. Copier

Informations pratiques

Pour profiter de la coupe à 1 euro mercredi 28 avril, il suffit d'être en possession d'une carte étudiante et de prendre rendez-vous au 05 59 40 18 17 pour le salon de Pau ou au 09 81 73 32 82 pour celui de Lons.