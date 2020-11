À Pau, la ministre des Sports Roxana Maracineanu tente de rassurer les clubs professionnels

Condamnés au huis-clos depuis le reconfinement, les clubs de sports collectifs professionnels des Pyrénées-Atlantiques sont, comme partout en France, inquiets de cet arrêt brutal des recettes. Les dirigeants de la Section paloise, de l'Élan béarnais, du Pau FC, du Billère Handball, du Rugby Club de Lons, de l'Aviron bayonnais, du Biarritz Olympique et du Hormadi Élite ont pu échanger avec la ministre déléguée chargée des Sports, Roxana Maracineanu, en visite à Pau ce samedi. La rencontre avait lieu à la résidence du Préfet, Éric Spitz, et a duré une heure.

La ministre déléguée chargée des Sports Roxana Maracineanu travaille à la répartition des 100 millions d'euros dédiés au sport collectif professionnel. Copier

À la sortie, la ministre a confirmé qu'une enveloppe de 100 millions d'euros leur serait dédiée. "Évidemment les clubs les plus en difficulté et ceux qui dépendant le plus de la billetterie, qui n'ont pas ou on moins de droits télé, seront les plus aidés. Notre objectif est qu'aucune structure ne meure pendant cette crise sanitaire". Elle a ajouté que son ministère travaillait à une exonération de charges patronales, "puisque le secteur du sport est le seul qui n'a pas du tout de recettes alors que les compétitions se tiennent et que la masse salariale continue d'être en activité. C'est cette spécificité que je fais valoir auprès de Bercy pour obtenir cette exonération de charges."

Les dirigeants des clubs étaient au moins satisfaits d'avoir été "écoutés et entendus", comme l'a expliqué le président du Billère Handball Christian Laffitte. "Je reste confiant sur la capacité de la ministre à véhiculer notre discours". Il espère que l'État ira jusqu'à une "exonération fiscale envers les partenaires, qui si elle peut être activée nous donnera un bol d'oxygène car nous souhaitons absolument les garder, non seulement cette saison mais surtout la saison prochaine où les choses risquent de se compliquer".

Le président du BHB Christian Laffitte reste "confiant sur la capacité de la ministre à véhiculer le discours" des clubs. Copier

Quand le monde professionnel va mal, que l'industrie va mal, nous souffrons terriblement derrière. Nos deux plus gros partenaires se sont désengagés.

Jean-François Lombard, président du Rugby Club de Lons.

Le président du Rugby club de Lons était également convié, bien que le club ne soit pas professionnel, puisque son équipe féminine joue en Élite. Si Jean-François Lombard reconnaît que "les difficultés du club ne sont pas du tout les mêmes que celles de clubs professionnels" étant donné qu'il ne compte pas de salariés, "quand le monde professionnel va mal, que l'industrie va mal, nous souffrons terriblement derrière. Nos deux plus gros partenaires se sont désengagés." Les joueuses n'étant pas professionnelles il est très difficile de maintenir une bulle sanitaire autour d'elles, alors la compétition est à l'arrêt. Or, "c'est une année charnière pour le rugby féminin : année de coupe du monde, et du passage de 16 clubs à 12", vers la semi-professionnalisation. Si Jean-François Lombard espère que le championnat reprendra en décembre, il reste lucide : "il n'y a pas de solution miracle et la priorité reste de se débarrasser de ce virus". Il est en tout cas "rassuré de voir qu'au plus haut niveau de l'État, les demandes sont écoutées et entendues".