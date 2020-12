A Pau la police défend son honneur au rond-point des droits de l'homme : les policiers ne sont pas racistes

Les syndicats Alliance et SGP police étaient représentés pour cette action départementale avant des actions nationales. Les syndicats rappellent que la principale mission de la police c'est de venir en aide à la population, et que des difficultés peuvent justement survenir sur des missions de reconquête de l'espace public à la demande du ministre de l'intérieur et du gouvernement.

Daniel Domengé, secrétaire départemental du syndicat Alliance Copier

Nous sommes là pour protéger la population. Nous ne sommes pas là pour faire du mal aux gens, on est là à leurs côtés, mais on va montrer qu'on est en colère. Daniel Domengé

L'annonce d'un "Beauveau" de la sécurité en janvier est une bonne nouvelle pour les policiers. C'était notamment une demande du syndicat SGP police qui reconnaît qu'il y a des choses à améliorer : la formation initiale et continue, l'encadrement et le matériel notamment.

Christophe Labarthe secrétaire départemental SGP police Copier