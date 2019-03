Des distributeurs automatiques de viande et de fruits pour pallier l'absence de commerce à Paulmy dans le Sud-Touraine,

Par Jean Lebret, France Bleu Touraine

A Paulmy, village de 240 habitants du sud-Touraine, la mairie et des producteurs locaux se sont associés pour ouvrir une épicerie d'un nouveau genre sous forme de distributeurs. On y trouve de quoi faire un repas complet et surtout rendre service à la population.