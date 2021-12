À peine commercialisé, le whisky berrichon des frères Mabillot cartonne

Le premier whisky berrichon est enfin commercialisé. Les frères Mabillot, des vignerons installés à Sainte-Lizaigne dans l'Indre, ont lancé leur premier whisky local début décembre. À peine les premières bouteilles sorties, ce whisky made in Berry rencontre un énorme succès.

Un cadeau local à glisser au pied du sapin

Avec les fêtes de fin d'année, tout le monde se l'arrache. En à peine quelques semaines, 750 bouteilles ont déjà été vendues. Les frères Mabillot ne s'attendaient pas à un tel succès. "Ça démarre très bien, on n'a pas à se plaindre de la commercialisation, explique Matthieu Mabillot, l'un des deux distillateurs. Pour un Berrichon, c'est le cadeau de Noël local et facile à faire pour le tonton, la tata, le papa ou le mari".

Ce whisky 100 % local est distribué dans une dizaine de points de vente dans le Berry, notamment chez des cavistes et des restaurateurs. Mais il est également possible d'en acheter directement au caveau de dégustation. "On essaye de faire découvrir nos produits pour que les gens puissent sentir le whisky et tremper leurs lèvres dans un verre", précise-t-il.

Des dégustations sont organisées au caveau des frères Mabillot à Sainte-Lizaigne © Radio France - Justine Claux

Du whisky trois ans d'âge

Les premiers retours des consommateurs sont plutôt encourageants. "On commence à avoir les premiers retours des consommateurs, à la fois avertis et néophytes, et ils sont positifs", poursuit le distillateur. En tout cas, Matthieu Mabillot, lui, est satisfait du résultat. "Avec mon frère, on se dit souvent qu'on peut se permettre de marquer ce whisky sur une bouteille, sur un emballage, raconte le vigneron. On sait qu'il a la gueule d'un whisky".

Pour le moment, le whisky vendu est un trois ans d'âge. Mais les frères Mabillot ont gardé quelques cuves en réserve. À terme, ces passionnés de spiritueux veulent obtenir un 20 ans d'âge.

Les frères Mabillot ont gardé quelques cuves en réserve pour faire vieillir le whisky © Radio France - Justine Claux

"C'est un bonheur"

Après quatre années de travail, les frères Mabillot sont très fiers de voir "leur bébé" enfin commercialisé. "C'est toujours un bonheur, un stress aussi, confie Matthieu Mabillot. Ça fait toujours plaisir de pouvoir commencer à commercialiser et de se dire 'ça y est', on touche le produit final".

Le projet n'est toutefois pas encore fini. "Maintenant, il faut pérenniser la production et la clientèle", conclut-il. Pour une bouteille de Wkisky Mabillot, il faut débourser entre 60 et 65 euros.