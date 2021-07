À Périgueux, des soldes d'été en demi-teinte

Si la plupart des commerçants évoquent de "bonnes soldes", elles n'ont pas non plus été à la hauteur de leurs espérances.

"Ce qui a bien fonctionné, ce sont les chemisettes en lin, tous ces produits-là qui sont passés à 50%. Les bermudas aussi, qui sont des produits d'été que l'on vend très bien", explique Christophe, vendeur à Burton dans le centre-ville de Périgueux. Alors que les soldes d'été prennent fin mardi 27 juillet après quatre semaines de prix cassés, Christophe peut déjà faire un bilan. Et pour lui, "ça a été mieux que l'année dernière !"

"Mieux que l'année dernière"

Dans sa boutique, Christophe a écoulé presque tous ses stocks. Et les objectifs fixés pour ces soldes ont été atteints. Avec des promotions allant jusqu'à -60%, Frédéric et Marie-Joseph, deux clients venus chercher une robe et profiter des dernières démarques, sont ravis.

Un peu plus loin, dans la boutique Promod rue Taillefer, Marine, responsable adjointe, tire un bilan un peu plus nuancé. "On a eu mieux", sourit-elle. "Les gens se faisaient moins plaisir je trouve. Il fallait qu'on remonte le moral de tout le monde avec des couleurs, donc on a fait du mieux qu'on pouvait", explique-t-elle. Tous ses stocks ont néanmoins été vidés rapidement, notamment grâce aux ventes privées qui précèdent les soldes.

Moins de monde fin juillet

Pour le manager du centre-ville Vincent Lhuillier, si la fin du mois de juin et le début du mois de juillet ont été excellents, en partie grâce aux ventes privées et aux grosses démarques, les dernières semaines de soldes sont plus contrastées : "cela tient probablement à l'effet météo, et puis on sent poindre une petite inquiétude liée aux différentes mesures prises avec l'évolution de la pandémie", explique-t-il.