A Périgueux, le Secours populaire vient en aide aux étudiants les plus précaires

Ils sont une vingtaine ce jour là à faire la queue avec leurs sacs. Ils attendent de pouvoir se servir sur l'étal présenté devant le restaurant universitaire, fermé depuis la fin du mois d'octobre. Quelques bénévoles du secours populaire et des membres du personnel du Crous servent les étudiants les uns après les autres. Parmi eux Emma, malgré son job étudiant dans une grande surface, et sa bourse, elle est obligée de venir se ravitailler au secours populaire : " à cause de mon travail, je ne peux pas me permettre de rentrer chez mes parents [...] et le RU fermé m'oblige à préparer un repas de plus par jour, c'est compliqué" regrette la jeune femme.

"Le secours populaire se substitue aucunement [...] au Crous"

Le camion "Solidaribus" se rend régulièrement devant le restaurant universitaire du Crous © Radio France - Thibault Delmarle

Dans d'autre départements, certains restaurants des Crous restent ouverts et proposent des repas à emporter, ce qui n'est pas le cas à Périgueux. Selon Isabelle Porte, la directrice de l'antenne périgourdine du Crous, c'est la faible production du site qui les oblige à fermer : "On ne fonctionne pas comme un restaurant privé, nous ne pouvons pas nous permettre d'ouvrir avec si peu d'effectifs, beaucoup d'étudiants sont rentrés chez leurs parents pour suivre les cours à distance." mais la directrice l'assure "Le secours populaire se substitue aucunement [...] au Crous". Par ailleurs, l'antenne périgourdine a pu débloquer 2000 euros de fonds pour venir en aide aux étudiants les plus précaires. Des cartes d'achat utilisable dans une chaîne de grandes surfaces sont également distribuées aux étudiants les plus précaires.

Au plus fort, jusqu'à 60 étudiants sont venus chercher de quoi manger au Solidaribus du Secours populaire.