A Périgueux, les Maraudeuses veillent sur les sans-abris

Le thermomètre n'affiche que quelques degrés au dessus de zéro. Comme tous les samedis de l'année, cinq bénévoles de l'association les Maraudeuses entament leur circuit dans les rues de Périgueux. C'est Cécile, qui tire ce matin le chariot rempli de nourriture, de croquettes, de vêtements et d'articles d'hygiène. "On commence toujours par la rue Limogeanne explique-t-elle. On fait toujours le même circuit, car les gens ont l'habitude d'être là à certaines heures. Nous passerons ensuite par la place du marché et poursuivrons notre circuit".

Une maraude de plus, dans un contexte particulier reconnaît Séverine Boulanger, présidente et co-fondatrice des Maraudeuses."C'est plus difficile pour les personnes dans la rue en ce moment. Il y a le confinement, donc moins de gens qui circulent et qui donnent. En contrepartie, c'est aussi la période de Noël, et les gens sont généreux, donc c'est un peu à double tranchant en ce moment.

Les bénévoles proposent soupe et boissons chaudes aux plus démunis © Radio France - Emmanuel Claverie

Du café et des paroles de réconfort

Assis contre un rideau métallique de la rue des Chaînes, Yohann, 55 ans attend chaque samedi avec impatience le passage des Maraudeuses. Cette fois, il prendra un thé chaud et surtout des bottines fourrées, qu'il enfile aussitôt. "Cela fait des années qu'ils s'occupent de nous, confie cet homme, qui fait la manche depuis 10 ans maintenant et ils ne nous laissent pas tomber. Ils nous apportent beaucoup de bonheur, du cœur, c'est comme un dieu pour nous ajoute-t-il avec beaucoup d'émotion. Mais ce qu'il apprécie le plus, c'est le temps que lui consacrent les bénévoles. "Ils s'arrêtent presque une demi-heure parfois. Ce n'est pas important que quelqu'un laisse quelque chose, ajoute-t-il. Parfois les gens jettent de l'argent, comme à un chien et c'est comme si je n'existais pas. Avec eux nous avons beaucoup de chance, ils sont très gentils avec nous".

L'équipe de bénévoles de l’association les Maraudeuses, avant leur tournée © Radio France - Emmanuel Claverie

La pauvreté progresse

Bénévole depuis un an, Jean-Marc, qui a lui même connu la rue il y a quelques années, ne cache pas son inquiétude. "Avec le confinement, il y a un peu plus de misère qui s'est installée constate-t-il. C'est un peu plus grave, et on n'a pas fini de voir les conséquences du confinement. Il y a de plus en plus de personnes à la rue, de plus en plus de personnes dans le besoin, ou qui ne sont pas à la rue mais qui n'ont pas assez pour vivre" s'inquiète-t-il.

Comme chaque année pour les fêtes, les Maraudeuses ont prévu une tournée améliorée, avec quelques cadeaux. Leur cagnotte en ligne atteint à ce jour les 800 euros. Vous pouvez, vous aussi leur venir en aide via leur page Facebook.