A Périgueux, une cinquantaine d'enseignants vident leur cartable devant l'inspection d'académie

A Périgueux en Dordogne, une cinquantaine d'enseignants ont "muré" symboliquement l'entrée de l'Inspection d'académie avec des manuels et du matériel scolaire. Ils protestent toujours contre la réforme du lycée et du baccalauréat mais également des retraites.

Périgueux, France

A Périgueux en Dordogne, les enseignants ont vidé leur sac ; ou plutôt leurs cartables. Une action symbolique pour dénoncer la réforme des lycées, du baccalauréat mais aussi celle des retraites. A l'appel de la FSU, de la CGT et de FO, une cinquantaine de personnes se sont réunies ce mercredi 22 janvier devant la Direction des services départementaux de l'Education nationale et ont symboliquement muré l'entrée principale avec des manuels et des fournitures scolaires.

Le directeur d'académie les recevra vendredi

"C'est une action symbolique pour montrer notre désaccord vis-à-vis de la politique gouvernementale" explique Elodie Lagarde, la secrétaire départementale FSU. "On demande à ce que Jean-Michel Blanquer nous écoute un petit peu poursuit-elle. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il refuse d'écouter toute contestation enseignante et continue dans sa communication à dire que tout va bien, et qu'une minorité d'enseignants veut affoler la population. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle! Et puis nous manifestons toujours contre la réforme du lycée et du baccalauréat. En ce moment se déroulent les épreuves de contrôle continu du baccalauréat, qui sont totalement impréparées. Faute d'information, faute de temps, les enseignants n'ont pas pu préparer correctement les élèves. Une situation que nous dénonçons depuis le mois de septembre, et à ce jour, aucune réponse du ministre".

Les enseignants réclamaient une audience au directeur d'académie de la Dordogne. Une délégation sera reçue vendredi 24 janvier à 16 heures.