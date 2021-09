A Perpignan, fête et casse-tête pour la réouverture de la discothèque le Boca Boca

C'est une des discothèques les plus connues de Perpignan : le Boca Boca et son talentueux DJ ont repris du service la semaine dernière et s'apprêtent à rouvrir ce vendredi soir la partie VIP ( au premier étage) de l'établissement. "La semaine passée, la réouverture s'est déroulée dans une ambiance très festive. Nos clients nous ont dit que le Boca leur avait beaucoup manqué," raconte Michel Urbano, le patron et délégué régional du syndicat national des discothèques et des lieux de loisirs (SNDLL).

Travailler en boîte de nuit avec un masque, c'est "courir avec un masque à gaz"

Mais si elle était très attendue des clients et des salariés, cette réouverture tourne aussi au casse-tête. Invité ce vendredi matin de France Bleu Roussillon, Michel Urbano dénonce le protocole imposé par le gouvernement: "Nous ne pouvons fonctionner qu'avec une jauge à 75 %... Est-ce que le virus s'arrête à 75 % ? La plupart de mes collègues ne respectent pas cette mesure, et je les comprends, car à 75 %, nous ne sommes pas rentables."

Pour les clients, la présentation du pass sanitaire est indispensable mais, une fois dans l'établissement, le masque n'est plus obligatoire. "En revanche, mes salariés eux doivent garder le masque en permanence ! Quand vous travaillez derrière le bar, c'est très intense, c'est comme courir un 100 mètres avec un masque à gaz... Je pense que nos politiques ne se rendent pas compte."

"300 discothèques ont déposé le bilan en France"

Michel Urbano réclame aussi un meilleur accompagnement de l'Etat: " On travaille à 75 %, il faudrait donc que le gouvernement mette en place des compensations. J'ajoute que nous n'avons touché aucune aide depuis le mois de mars... "Selon Michel Urbano, la crise sanitaire a déjà eu raison de plusieurs centaines de discothèques. "D'après les remontées que nous avons, sur les 1.600 discothèques françaises, 300 ont déposé le bilan," conclut le délégué régional du syndicat SNDLL.