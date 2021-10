A Perpignan, de bonnes odeurs pour de bonnes affaires

Dans les Pyrénées-Orientales, de plus en plus de commerces ont recourt à des diffuseurs d'odeurs.

"Quand l'ambiance est agréable, les clients passent plus de temps dans la boutique" explique le patron de Natarom - Illustration

Rien de tel visiblement qu'une bonne odeur pour doper son chiffre d'affaire. C'est le pari à Perpignan (Château Roussillon) du magasin de prêt-à-porter Koker. L'enseigne a souscrit un accord avec Natarom pour diffuser des odeurs dans la boutique. "Chez Koker, on a plusieurs notes autour du lin ou des fleurs de coton. L'idée, c'est de représenter l'image de la marque tout en donnant un côté agréable, dynamique et subtil. L'odeur est le seul sens qui va travailler sur nos émotions et nos souvenirs," raconte Yohann Lavialle, directeur de Natarom.

Et Natarom ne s'arrête pas aux boutiques. L'entreprise travaille aussi avec des salles de sports, des musées, des expositions et accompagne même "des personnes âgées pour leur donner envie de manger." En revanche, pour les restaurants, pas question de tout mélanger : les diffuseurs d'odeur sont installés dans les zones d'accueil. "Il est important de laisser le client apprécier la nourriture sans altérer avec un parfum. L'odorat est lié au gustatif," précise Yohann Lavialle.

Les clients manipulés ?

Alors sommes-nous menés par le bout du nez quand nous entrons dans un commerce ? Le patron de Natarom s'en défend. "Certains de nos concurrents arrivent à faire ça , c'est vrai, sur de l'alimentaire, par exemple dans les boulangeries. Là on sera vraiment dans de la tromperie. Nous, ça ne nous intéresse pas. Chez Natarom, on travaille vraiment sur l'ambiance. Le but, ce n'est pas de vous faire croire à quelque chose, c'est de vous placer dans un contexte agréable."