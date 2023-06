A Perpignan, l'entreprise Payote veut créer "une usine Disneyland de l'espadrille"

A Perpignan, Payote veut changer de dimension. "Aujourd'hui, nous recevons 3 millions de commandes par an mais nous ne produisons que 80.000 paires d'espadrilles par an...", explique Olivier Gelly. Aujourd'hui, les espadrilles sont fabriquées à Mauléon (64) et transformées dans l'atelier de Perpignan. Avec cette usine, le patron de l'entreprise catalane vise "le million de paires chaque année en embauchant et formant au moins 80 personnes".

L'usine verrait le jour à Perpignan, au Polygone Nord, près de l'atelier actuel de Payote . "L'idée c'est de réaliser une usine Disneyland où les visiteurs pourront fabriquer leurs propres espadrilles et où il y aura des jeux. On veut par exemple faire un escape game autour de l'histoire de l'espadrille", avance Olivier Gelly.

Le patron compte investir deux millions d'euros dans cette usine dont 500.000 euros via un financement participatif. "Ce n'est pas un problème de fonds propres ou de prêt bancaire, nous voulons faire profiter nos clients. Vous pouvez investir à partir de 100 euros et bénéficier d'un taux à 8%", explique le PDG de Payote.