A Perpignan, la carte très grand écart du restaurant "le Mess"

Sous la direction d'un nouveau chef, le restaurant "Le Mess" à Perpignan vient de rouvrir avec un concept original : le prix des plats varie de dix et à cent-quarante euros !

Première réussie ! Julien Hermida a le sourire ce mardi matin sur France Bleu Roussillon au lendemain de la réouverture du Mess, au pied du Castillet, à Perpignan . "On a eu du monde, on est très content," savoure l'ancien bras droit de Paul Pairet, le célèbre chef étoilé catalan.

Il faut dire que le concept mis au point par Julien Hermida peut susciter la curiosité : il propose des plats gastronomiques dont les tarifs vont de dix à cent-quarante euros ! "C'est un menu élaboré autour de beaucoup de références. Vous avez beaucoup plus de choix que sur une carte traditionnelle."

Coquillettes gastronomiques

Et selon Julien Hermida, tout est "gastronomique. Le gastronomique, ce n'est pas forcément du caviar et du homard, c'est simplement l'idée de sublimer un produit. Pour dix euros, vous trouvez par exemple des coquillettes, jambon, râpé et truffes."

Ce lundi, les clients ne pouvaient s'installer qu'à l'étage du bâtiment, la réouverture du rez-de-chaussée, elle, est prévue pour la semaine prochaine. D'ici là, Julien Hermida cherche encore du personnel. "Nous avons six postes disponibles : trois en salle et trois autres en cuisine."