A Perpignan, le combat des commerçants du Bas-Vernet pour changer l'image de leur quartier

Grâce à la construction de la passerelle sur la Têt en 2015 et les travaux de voirie avenue Torcatis, une partie du quartier du Bas-Vernet de Perpignan s'est métamorphosée ces dernières années. Une association de commerçants veut aller encore plus loin.

Deux bars (Têt et l'Arbre à vins), la pizzeria Baston (désignée meilleure pizzéria de France par le guide Fooding), le concept store Ohia, la brasserie artisanale La Boc, mais aussi un garagiste, une pharmacie, un cabinet d'assurances, un coiffeur... Ces dernières années, à Perpignan, le quartier du Bas-Vernet s'est profondément transformé.

Ce changement a été amorcé en 2015 avec l'inauguration de la passerelle de l'Archipel qui génère beaucoup de passages. "C'est impressionnant : les habitants du centre-ville peuvent l'emprunter pour venir nous voir et puis beaucoup de gens se garent dans le quartier, car c'est gratuit, et grâce à la passerelle, rejoignent leur lieu de travail", explique Alexia Jestin, la présidente de "l'Union del Passeig" la nouvelle association de commerçants de l'avenue Torcatis.

Mais les commerçants veulent aller plus loin dans l'aménagement du quartier : ils demandent le retour d'un distributeur automatique, plus de ralentisseurs de l'avenue Torcatis et aimeraient développer aussi le marché du samedi matin.