A Petit-Quevilly, l'usine Alstom est centenaire et tournée vers l'avenir

"Le transformateur, il faut juste retenir qu'il permet d'abaisser la tension de caténaire qui est élevée - 25 kV - sur une tension beaucoup plus faible qui soit exploitable par la chaîne de traction, qui elle même va venir piloter les moteurs qui font avancer le train", explique Frédéric Le Poitevin, un salarié d'Alstom, en préambule de la visite. C'est aussi grâce à ces transformateurs, produits à Petit Quevilly, qu'il est possible de recharger dans le train son téléphone portable ou de profiter de l'air climatisé. L'usine, qui compte 180 salariés, a fourni les transformateurs des 40 trains Omnéo, achetés par la Région Normandie. C'est elle aussi qui équipe le métro à Rouen et le tramway au Havre.

Le site de Petit-Quevilly fabrique environ 240 transformateurs par an. Et ils sont de plus en plus performants, selon Thomas Duval, le directeur industriel. Il compare le transformateur du TGV actuel et celui du TGV du futur : "Vous pouvez voir de manière significative les optimisations qui ont pu être faites, notamment de compacité et de positionnement. Le transformateur du TGV actuel est situé en motrice, il est embarqué. Le transformateur du futur est sous caisse, ce qui nous permet d'avoir un gain de place pour les voyageurs et dans une voiture pouvoir embarquer davantage de voyageurs, donc optimiser le rendement des trains."

Le transformateur du TGV du futur (au 1er plan) est beaucoup plus compact que l'actuel. - Alstom

Alstom travaille aussi à rendre ses transfos plus verts, en augmentant leur durée de vie, en réduisant le bruit et en utilisant des huiles végétales plutôt qu'à base de pétrole. L'usine de Petit Quevilly est aussi entrée dans l'ère numérique. Même en zone de production, les opérateurs sont équipés de tablettes. Emmanuel Morel est en charge de la digitalisation du site : "On perd moins de temps avec le transfert des informations, on est sûr que le dernier document écrit est le bon", explique-t-il. Les salariés se sont, selon lui, très vite adaptés : "ça a été un gap mais on a la chance d'avoir un site plutôt jeune en termes d'effectifs et le changement s'est vraiment très bien passé."

Le comité de direction de l'usine est à plus de 50% féminin

La moyenne d'âge à Alstom Petit-Quevilly est de 38 ans. Le site a plus que doublé ses effectifs en trois ans, triplé sa production en moins de deux ans. Et c'est une femme qui est la tête de cette entreprise industrielle. Bénédicte Gavinet refuse, elle, de se voir comme un symbole : "On n'aime jamais soi-même être un symbole mais ça fait partie de la politique du groupe et il se trouve que sur le site on est particulièrement fier de le démontrer. A la fois par ma présence mais aussi un comité de direction qui est plus que de moitié féminin et 30% de femmes cadres." L'usine Alstom fête ses 100 ans mais c'est vraiment en usine du futur qu'elle se vend aujourd'hui.