A Peyragudes, la météo maussade n'arrêtera pas les vacanciers : "Tant qu'on peut skier, ça va !"

Des nuages, un peu de pluie et des températures très douces : voilà les prévisions météo pour le début de la deuxième semaine de vacances. Loin des conditions parfaites de la semaine précédente, froid et grand soleil. Mais pas question que ça gâche le séjour des nouveaux arrivants à Peyragudes.

De la pluie et de la douceur : c'est le programme météo, pas très réjouissant, des prochains jours dans les Pyrénées. Un temps qui se dégrade au moins pour les deux premiers jours de cette semaine entre Noël et Nouvel an, après une première semaine de vacances aux conditions idéales, notamment pour les skieurs : du froid le matin, de la neige qui se tient bien et surtout un grand soleil pendant la journée. Alors, forcément, pour les vacanciers qui arrivent tout juste à Peyragudes dans les Pyrénées, c'est un peu décevant. "Ça s'annonce pas top top", regrette un peu Iban, venu du Pays basque.

"On va quand même en profiter !"

Mais pas question que ça gâche les vacances ! Iban a prévu d'en profiter quand même, "on va aller skier, ça ne nous effraie pas le mauvais temps !" Un avis partagé par Tess, arrivée ce dimanche de Toulouse avec sa famille : "Tout ce qui compte, c'est skier parce que ça fait trop longtemps, après deux ans, là on a juste envie de skier". Même si elle admet que, s'il pleut, "on ne va peut-être pas skier toute la journée mais tant qu'on skie beaucoup dans la semaine, ça me va !"

Clément et ses amis viennent eux de Dordogne. Aller à la neige, "c'est la sortie de l'année, on ne vient ici qu'une fois par an donc on est quand même contents d'être là même s'il ne fait pas très beau. Bien sûr, on aurait préféré dimanche ou lundi dernier avec le grand ciel bleu mais on est quand même bien, et puis en voyant les pistes en face, déjà on sait que ça devrait être pas mal !"

Des ventes supplémentaires dans les magasins

Tous ont quand même décidés d'être optimistes malgré ces prévisions un peu maussades. Et en cas de vrai mauvais temps, "on restera devant le feu de cheminée de la maison", raconte Anaïs, venue de Nantes avec toute sa famille. D'autres vont faire les magasins, ajoute Robert-Jean Sébastien, le gérant d'une boutique de sport à Peyragudes. Dès qu'il y a un peu de mauvais temps, "il y a de la vente qui se met en place", explique-t-il, "les gens ont réservé à la semaine les skis donc, de toute façon, ils vont quand même essayer d'y aller malgré tout et s'ils n'ont pas le matériel adéquat, ils viendront acheter un masque par exemple".

L'important, ajoute le patron de ce magasin, c'est que ça ne dure pas toute la semaine : "il y aurait une semaine complète de mauvais temps, ce serait compliqué mais deux jours ça va". Bonne nouvelle : le beau temps revient normalement à partir de mercredi dans les stations des Pyrénées.