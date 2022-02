A Pithiviers, Axyntis double sa capacité de production d'autotests antigéniques

Le partenariat entre Axyntis et l'Américain Innova se poursuit : le site de Pithiviers a reçu 3 nouvelles machines pour fabriquer des autotests antigéniques portant sa capacité de production à 5 millions d'uniés par mois. Malgré le recul de l'épidémie, mais fort d'une stratégie à long terme.

La production d'autotests contre le Covid s'accélère à l'usine Axyntis de Pithiviers. A l'automne dernier, un partenariat avait été mis en place avec le groupe américain Innova, spécialisé dans les solutions de dépistage et qui a décidé d'investir sur le site de Pithiviers pour disposer d'une base stratégique en Europe. 3 premières machines, qui permettent de fabriquer et d'emballer des autotests antigéniques, avaient été alors installées. 3 nouvelles machines viennent d'arriver : la capacité de production du site passe ainsi à 5 millions de tests par mois contre 2,5 millions précédemment.

Un pari sur le long terme

Ce doublement peut étonner, alors qu'on parle enfin d'une sortie de l'épidémie. Mais la demande est encore forte et il faut raisonner à long terme explique Nicolas Contassot, le vice-président d'Innova Europe, en charge du marketing : "Il y a un décalage entre les pays, actuellement la demande d'autotests est très forte en Allemagne, explique-t-il. Mais même en France, Olivier Véran, le ministre de la Santé, estime qu'on va s'acheminer vers un volume de 2 millions de tests par semaine hors épisode épidémique : les Français ont pris l'habitude de se faire tester, de faire attention, et on anticipe que ces habitudes vont se maintenir."

Les machines d'Axyntis Pithiviers peuvent produire désormais 5 millions d'autotests par mois pour Innova © Radio France - François Guéroult

Par ailleurs, le concept de ces machines-automates est en fait assez souple : elles pourraient être transformées très vite pour dépister d'autres maladies. "Le principe même du test antigénique, c'est de chercher des anticorps sur une membrane, poursuit Nicolas Contassot. A partir du moment où vous changez le réactif que vous mettez sur la membrane, vous pouvez aller chercher beaucoup d'autres infections. Cela veut dire que c'est un outil industriel qu'on peut modifier rapidement pour s'adapter à un nouveau coronavirus ou à une nouvelle infection qu'on ne connaît pas encore."

Une renaissance pour l'ancien bâtiment pharma de 3M Santé

Toutes ces machines ont pris place dans l'ancien bâtiment pharmaceutique de 3M Santé, que le groupe Axyntis a racheté en 2016. "Lorsqu'on a repris 3M Santé, qui était notre voisin, il n'y avait plus qu'une activité de chimie fine, l'activité pharma avait été arrêtée dès 2009, rappelle David Simonnet, le PDG d'Axyntis. Mais lors de la reprise, une de mes ambitions était de pouvoir redémarrer un jour cette activité pharma. C'est la raison pour laquelle on a maintenu les locaux en état de marche et qu'on a pu répondre favorablement à Innova." Innova reste discret sur le montant de ses investissements à Pithiviers - "de l'ordre de plusieurs millions d'euros" - mais c'est de toute évidence moins coûteux que s'il avait fallu construire un nouveau site de A à Z.

L'abandon de l'activité pharma de 3M Santé avait été un choc pour le Pithiverais en 2009 © Maxppp - Stéphane Lacoume

L'abandon de l'activité pharmaceutique par 3M Santé avait été très douloureux pour le Pithiverais, puisque 110 emplois avaient été supprimés à l'époque, le directeur de l'usine avait même été séquestré par les grévistes. La renaissance du bâtiment aujourd'hui chez Axyntis est donc un symbole très fort. "Et au-delà du symbole, il y a des emplois, se réjouit David Simonnet, nous avons même recruté d'anciens salariés de 3M Santé !" La production des autotests antigéniques représente une trentaine d'emplois actuellement, mais ce chiffre pourrait progresser puisque Innova envisage, à terme, d'équiper le site de Pithiviers d'une vingtaine de machine supplémentaires.