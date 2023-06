À plus de 70 ans, un couple contraint de vivre dans sa voiture à Vauvert

Alain et Gisèle dorment dans leur voiture depuis plus d'un an

Alain, 71 ans et Gisèle 74 ans, sont contraints de dormir dans leur petite voiture à Vauvert (Gard) depuis plus d’un an. Une situation insoutenable pour ces retraités, expulsés de chez eux en avril 2022, car endettés, Alain ne peut plus faire de demande pour un logement social. "J'ai été expulsé trois fois dont une, parce que je ne payais plus mon loyer, parce que le logement était indécent. Ensuite j’ai fait un dossier pour avoir un HLM, seulement avec mes expulsions à répétition, les bailleurs sociaux bloquent", et malgré leur retraite de 1.200 euros par mois à deux, trouver un studio devient le parcours du combattant.

Après avoir été déplacés d'hôtel en hôtel, les services sociaux de La Croix-Rouge ont tenté de leur proposer des solutions, "Oui mais en EHPAD et il n’est pas question d’y aller. J’ai encore toute ma tête et surtout nous sommes obligés de nous séparer de notre petite chienne et ce n’est pas concevable" explique Alain.

Alain et Giselle ont demandé de l'aide auprès de la mairie © Radio France - Adèle Chiron

Toute leur vie se retrouve donc dans leur Twingo, garée sur le parking de la mairie. "La nuit, ma femme arrive à dormir un peu, mais moi, je suis toujours sur le qui-vive". Attristés par leur situation et pour les aider au quotidien, l’association La Maison du cœur et des habitants de Vauvert comme Benjamin et Patricia se sont remontés les manches : "On essaye de leur faire à manger, des lessives et surtout, leur trouver un logement, car il y en a plein dans la commune. Tout le monde a le droit à un toit sur sa tête" s'exclame Benjamin. Cet habitant a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour trouver une solution pérenne. Ce lundi 12 juin, ils se sont rassemblés avec une quinzaine de personnes devant la mairie, pour alerter les élus.

Une situation connue de la mairie

Reçus par le maire de la commune, Jean Denat connaît l’histoire d’Alain et Gisèle depuis un an. "Ils sont dans une détresse que nous comprenons. Mais depuis le 1er juin, ils sont accompagnés par l'association l'Espelido, qui propose la mise à disposition d'un logement pendant 18 mois, durant lequel ils devront faire leur preuve de leur capacité à gérer le logement" explique le maire de Vauvert. Mais un attendant d'avoir une place soit près de Saint-Gilles ou même à Nîmes, le couple continue de dormir dehors. Une habitante a donc proposé d'accueillir les retraités sur son terrain dans une caravane.

