A Poitiers, colère d'un syndicat de police : "on n'a plus eu une seule patrouille disponible pendant 4 heures"

La colère d'un syndicat de police ce vendredi à Poitiers. Entre les missions courantes, les journées d'été d'Europe Ecologie les Verts qui se déroulent à Blossac du 19 au 22 août et l'incendie de la permanence parlementaire du député Houlié aux Trois-cités dans la nuit de jeudi à vendredi : le manque d'effectifs se fait cruellement ressentir. D'après Alliance Police Nationale dans la Vienne, il n'y a plus eu aucune patrouille de police-secours de disponible pendant quatre à cinq heures ce vendredi matin sur toute la circonscription de Poitiers. Pour le syndicat, qui réclame davantage de moyens depuis des années, c'est tout bonnement scandaleux.

Des choix incompris et un manque d'effectifs cruel

Vu les effectifs en place, le contexte, et la période estivale de vacances, il aurait fallu faire des choix différents, s'insurge Pascal Meynard, secrétaire départemental adjoint du syndicat Alliance Police Nationale à Poitiers.

"On a demandé à des agents d'assumer des fonctions non-régaliennes de police plutôt que de protéger la population de la circoncription qui regroupe toute de même 120.000 habitants"

D'après le responsable syndical, il manquerait huit agents le jour et six la nuit dans les équipes de roulement, celles qui interviennent sur les urgences. Cet épisode le démontre encore et laisse un goût amer d'autant qu'en juin dernier les représentants d'Alliance ont plaidé leur cause auprès du secrétaire de Gérald Darmanin, au ministère de l'intérieur. "Un coup d'épée dans l'eau", résume le policier poitevin puisqu'au final, l'administration a attribué zéro affectation à Poitiers et deux seulement à Châtellerault. Le syndicat s'inquiète pour l'avenir, car des départs en retraite il va y en avoir une quinzaine très bientôt à Châtellerault et "on ne sait pas s'ils seront remplacés", précise-t-il.

Des effectifs "optimisés" selon la direction

Du côté de la direction de la sécurité publique, le commissaire divisionnaire rejette ce qu'il qualifie d'"allégations syndicales". Jean Prost explique que les effectifs actuels ont été optimisés au mieux, et que les événements couverts -à savoir les journées d'été d'EELV et l'incendie de la permanence parlementaire de Sacha Houlié- entraient bien dans le cadre des missions police. En l'occurrence, la sécurisation sur la voie publique à l'occasion d'un événement politique pouvant donner lieu à des troubles à l'ordre public. A l'intérieur du parc, ce sont les organisateurs eux-mêmes qui assurent la sécurité des participants. Ou encore la protection du travail de police judiciaire après un acte criminel comme ce fut le cas aux Trois-Cités. Aucun commentaire en revanche sur les effectifs alloués par le ministère.