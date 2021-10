À Poitiers, la braderie d'automne d'Emmaüs attire les jeunes

Dès l'ouverture du parc des expositions de Poitiers ce vendredi 8 octobre, la file d'attente est longue. La mise en place du pass sanitaire obligatoire n'a pas découragé les acheteurs. Dans la queue, beaucoup de jeunes attendent pour trouver des vêtements, des meubles ou des chaussures revendues par la communauté Emmaüs.

Avec la mise en place du pass sanitaire, la file d'attente s'allonge devant l'entrée du Parc des expositions. © Radio France - Justine Maurel

Une fois entrées, Eloïse et Elisa se précipitent vers une petite robe rouge. Elles sont copines depuis plusieurs années, mais pour Eloïse "il n'y a pas d'amitié ici, il faut se battre pour les habits !". Depuis un an, l'adolescente de 15 ans ne porte que des vêtements de seconde main, une façon pour elle de consommer plus éthique : "Je n'achète plus dans les magasins comme H&M, parce que ça pollue et ça fait travailler les enfants", explique-t-elle.

De son côté, Zoé est surtout venue pour faire des affaires. Comme beaucoup de jeunes, elle n'a pas été épargnée par la crise sanitaire. "Je suis étudiante, donc j'ai pas forcément les moyens, confie-t-elle. Pourquoi pas trouver des vêtements de marque à petit prix." Un peu plus loin dans les allées, Pierre-Louis fouille dans les piles de manteaux. "Je cherche la perle rare !, lâche-t-il. Ici, il y a des choses incroyables, des choses d'une autre époque qu'on ne trouve pas ailleurs."

15% du chiffre d'affaire annuel

Pour Laurent Grinebretière, le responsable d'Emmaüs à Poitiers, cet engouement pour la braderie est un vrai soulagement. Il mise beaucoup sur cet événement pour renflouer les caisses de la communauté car "une braderie, c'est 15% de notre chiffre d'affaire de l'année, souligne-t-il. C'est des ressources économiques importantes, et notre pari, c'est d'accueillir des personnes qui ne sont ni dans le monde du travail, ni insérées socialement. Avec ces personnes on souhaite monter un projet économique qui s'auto-suffit, parce qu'on fonctionne sans subvention."

La braderie est ouverte du 8 au 10 octobre, de 10 heures à 19 heures. L'entrée est gratuite.