A Poitiers, la colère après la fermeture de plusieurs distributeurs de billets dans le centre ville

Difficile d'avoir des billets quand on va faire ses achats dans le centre ville de Poitiers. De nombreux poitevins se plaignent depuis déjà plusieurs semaines de la fermeture de nombreux distributeurs de billets et particulièrement ceux de la place Notre Dame.

Ces fermetures obligent certains habitants à faire d'importants détours pour avoir de l'argent liquide. Une situation qui inquiète Robert et sa femme, âgés de 80 ans. "Il y avait une BNP, autrefois un crédit lyonnais, un crédit agricole et maintenant tout est fermé. On est obligés d'aller sur la place d'Armes", s'agace Robert.

Moins de clients pour les commerçants

Les premiers impactés sont les commerçants du marché. Si la majorité prend la carte bleue, certains ne sont toujours pas équipés comme Aurélie maraîchère bio à Châtellerault. Sans ces distributeurs, elle perd clairement des clients.

"J'ai des clients qui veulent payer en carte bleu et quand on leur dit qu'on ne prend que les chèques ou les espèces, ils partent et vont ailleurs", explique la productrice. "La semaine dernière on a eu 10 à 15 personnes qui ont du aller retirer de l'argent plus loin. Sur un marché ce n'est pas faisable", s'attriste-t-elle.

La banque BNP de la place Notre Dame à Poitiers est fermée © Radio France - Manon Derdevet

Tout le monde attend la réouverture d'au moins une banque mais ça ne sera pas avant six mois minimum. Karine travaille sur la place, à l'office de tourisme, elle ne paye qu'en espèce et sans distributeurs c'est selon elle tout le centre ville qui est impacté.

"Ça enlève un potentiel à cette magnifique place. Tout le monde est touché. Il faudrait au moins une banque ouverte. Il faut se concerter et faire en sorte que le cœur de ville ne meurt pas", juge la poitevine. "Si on ne trouve pas d'argent, si on ne peut pas retirer, peut être que les gens vont aller vers une autre direction et aussi vers d'autres zones commerçantes", dit-elle inquiète.