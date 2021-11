A Poitiers la grève du chômage pour un territoire zéro chômeur de longue durée

L'expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée continue de grandir dans Poitiers. Ce mardi, dans les quartiers Bel Air, Bellejouanne et aux Trois Cités, des dizaines de sans emplois ont proposé gracieusement de rendre des menus services à la population : aides aux courses, accompagnements d'enfants à l'école, nettoyage de voitures, ou encore livraison de repas au restaurant solidaire. Cette initiative (pour la 6ème année) on la doit aux centres socioculturels qui avec le réseau d'initiatives Capée et avec le soutien de Poitiers et de l'agglo vont déposer dès le mois de janvier une candidature de projet "Territoires Zéro Chômeur de longue durée". Le but trouver d'ici 2026 un travail durable pour 300 personnes demandeuses d'emplois, en CDI et à temps choisis via des EBE : des entreprises à but d' emplois.

