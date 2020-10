A croire que la leçon du confinement de mars n'a pas été retenue. De nombreux consommateurs font des stocks depuis 24 heures ! Et vident régulièrement les rayons pâtes et papiers toilettes comme à Auchan Poitiers sud où depuis mercredi soir les employés n'arrêtent de remplir les rayons.

A Poitiers, la razzia sur les pâtes et le papier toilette

Ces diables remplis de papier-toilette, à Auchan Sud on en a manipulé une bonne quinzaine en 24h pour remplir les rayons

Difficile ce jeudi de ne pas croiser dans les allées de l'hypermarché des diables remplis de papier toilettes ou de pâtes. "D'habitude on passe trois à quatre palettes par jour", explique ce salarié avant d'ajouter. Depuis hier on en a passé 13 de plus". C'est vrai pour les pâtes comme pour le papier toilette où la grande surface était dès la mi-journée en rupture de stock concernant les produits de grandes marques. Seules les marques distributeurs étaient encore disponibles

Des journées fatigantes

Comme au printemps dernier lors du premier confinement, les clients se sont précipités. Ils n'ont pas retenus la leçon. Ce qui n'est pas le cas des grandes surfaces qui, elles, avaient hier le stock nécessaire pour répondre à la demande.