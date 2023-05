A Poitiers, la résidence Édith-Augustin évite la fermeture, ses résidents pourront rester sur place

C'est un soulagement pour les familles et les syndicats. À Poitiers, la résidence autonomie Édith-Augustin restera finalement ouverte au-delà du 31 décembre prochain et les résidents qui le souhaitent pourront rester sur place aussi longtemps qu'ils le souhaitent.

À l'issue d'une réunion avec les administrateurs du CCAS de la ville de Poitiers, la maire Léonore Moncond'huy a confirmé qu'elle abandonnait son projet de fermeture du site. Les inscriptions pour avoir une place dans une autre résidence autonomie de la ville seront rouvertes à partir de mardi. Elles étaient gelées depuis trois mois pour permettre d'accueillir en priorité les résidents d'Édith-Augustin.

La mairie veut améliorer l'occupation du site

La mairie veut malgré tout renforcer l'occupation de la résidence qui n'est pas pleine. Et elle souhaite lancer la construction d'un nouveau projet de logements pour les aînés dans le secteur d'ici quatre à cinq ans.

Un soulagement même si les personnes mobilisées pendant des semaines dans l'occupation de la résidence restent très prudentes. "C'est une très bonne nouvelle pour les 55 résidents et les autres puisqu'on a cru comprendre qu'une nouvelle résidence serait construite dans le quartier. C'est ce qu'on réclamait depuis le départ. Mais on reste très vigilant, car on veut maintenir la capacité d'accueil telle qu'elle est. Il y a différentes options. Cette fois, on veut être associés à la réflexion. On ne veut pas d'entourloupe sur le dossier" a réagi Vincent Bohan, délégué CGT des Territoriaux de Poitiers.

Projet de logements sociaux pour seniors aux Montgorges

Marie-Thérèse Vergnaud, fille d'une résidente, espère "qu'Édith-Augustin restera une vraie résidence autonomie avec sa capacité actuelle et qu'il y aura de nouveau du sang neuf si j'ose dire pour que ce ne soit pas une petite mort programmée".

Toutes ces décisions seront entérinées lors du prochain conseil d'administration du CCAS (centre d'action sociale) prévu le 1er juin.