À Poitiers le Géant Casino va rouvrir le 16 octobre sous la bannière Intermarché

C'est officiel, depuis samedi, 61 premiers magasins Casino sont passés sous le pavillon Les Mousquetaires/Intermarché. C'est le cas chez nous du Géant Baulieu Casino à Poitiers . Si la galerie marchande reste ouverte dans les prochains jours, la partie supermarché, elle, est fermée pour deux semaines, le temps de subir un lifting complet. Mais beaucoup de questions demeurent sur les contours du projet à Poitiers.

Que se passe-t-il d'ici le 16 octobre ?

Si vous vous rendez sur place, vous constaterez que la galerie commerciale demeure ouverte. Elle n'a pas été rachetée par Intermarché a précisé le groupe Les Mousquetaires au cours d'une conférence de presse organisée ce lundi. En revanche, la partie supermarché, elle, est fermée depuis samedi. En coulisse, on s'active pour faire un lifting complet et changer de marque. Il s'agit de former les personnels de l'enseigne Casino "aux outils, aux politiques commerciales d'Intermarché", mais aussi "installer les outils informatiques qui puissent permettre de commander les produits et d'être approvisionnés par de nouvelles bases qui sont les bases d'Intermarché" explique Thierry Cotillard, président de la société Les Mousquetaires.

Une grosse partie du travail consiste aussi à remplacer les produits : "il y a un gros travail commercial qui va consister, avec les partenaires industriels, à implanter l'ensemble des gammes d'Intermarché c'est-à-dire les marques nationales que vous aviez chez Casino et les marques propres d Intermarché, des marques qui sont essentiellement fabriquées dans nos propres usines en France", détaille Thierry Cotillard. Enfin, ajoute-t-il : "C'est très symbolique, mais ce n'est pas le plus compliqué. C'est descendre l'enseigne Casino et positionner l'enseigne Intermarché. Lorsqu'on fait ça, ça veut dire que l'essentiel du boulot a été fait pour accueillir le consommateur".

Encore beaucoup d'interrogations sur le projet à Poitiers

Néanmoins, malgré la conférence de presse organisée ce lundi par le groupe Les Mousquetaires, plusieurs interrogations subsistent sur le projet précis à Poitiers.

Une première interrogation concerne la taille : Casino occupait environ 7.800 mètres carrés, c'est presque le double d'un Intermarché classique. Alors quid de l'espace en trop ? " c'est l'adhérent qui sera dans le point de vente qui devra mener à bien son projet commercial et qui décidera de la surface avec le niveau régional" explique Thierry Cotillard le président de la société Les Mousquetaires.

À ce sujet, justement, autre interrogations. En effet, Les Mousquetaires ont racheté en gros les 61 magasins de Casino, mais ensuite ils les cèdent à leur tour : "L'objectif, lorsqu'on est un groupement d'indépendants, c'est d'affecter ces points de vente à nos chefs d'entreprises, adhérents des Mousquetaires, qui peuvent se porter acquéreur de ces points de vente" précise Thierry Cotillard. Si une trentaine de magasins a déjà trouvé preneur ce n'est pas le cas de celui de Poitiers. Plusieurs personnes se sont montrées intéressées, mais le repreneur n'a pas encore été choisi.

Dans ces repreneurs potentiels, il n'y a pas a priori le gérant de l'Intermarché de la demi lune à Poitiers. Car oui, il existe déjà un Intermarché à Poitiers, lui aussi doté d'une galerie commerciale. Alors vont-ils coexister ? "Ça fera partie des choses qui seront étudiées, je dirais localement. Bien évidemment. Il faudra effectivement que l'un et l'autre puissent s'en sortir. Je ne présage pas de la décision qui sera prise, mais je suis sûr qu'elle sera la bonne pour qu'on puisse s'en sortir sur Poitiers", affirme Thierry Cotillard. Néanmoins, selon les informations de France Bleu Poitou, l'Intermarché existant, celui de la demi-lune, devrait passer sous la bannière de Système U, d'ici début 2024.

Cette première vague de rachat représente, selon Intermarché, 563 million d'euros de chiffre d'affaires HT. Une deuxième vague est prévue sous trois ans avec cette fois 72 points de vente pour une valeur de 510 millions d'euros de chiffre d'affaires HT. Enfin une troisième vague a été négociée, uniquement si le groupe Casino le souhaite, elle concernerait alors 62 magasins.