À Poitiers, les livreurs à vélo se rapprochent d'un syndicat pour défendre leurs droits

Alors que pour la première fois les livreurs à vélo et chauffeurs VTC vont élire des représentants syndicaux, du 9 au 16 mai, les travailleurs indépendants de Poitiers ont l'espoir de voir les choses bouger et leur quotidien s'améliorer en se rapprochant de l'Union indépendants.

Dans la zone commerciale de Beaulieu, à Poitiers (Vienne), ils sont une poignée de livreurs à attendre sur le parking que leur téléphone sonne et de pouvoir remplir l'une des nombreuses courses qu'ils effectuent chaque jour. Un métier physique et précaire mais un métier "que j'aime", glisse Mohammed-Lamine car "cela me permet de prendre du temps pour être avec ma famille et je suis libre de travailler comme je veux".

Il n'empêche qu'ils aimeraient que leurs conditions de travail soient facilitées et cela pourrait changer avec les premières élections nationales de représentants des livreurs à vélo et des chauffeurs VTC. Ces derniers pourront voter en ligne du 9 au 16 mai 2022. Mais d'ores et déjà, les livreurs de Poitiers se sont rapprochés du syndicat Union indépendants.

Un local installé pour les livreurs ?

En quelques jours, avec son appui, quatre comptes suspendus par une plateforme ont pu être débloqués. "Ca arrive souvent, explique Mohammed-Lamine. Il y a des clients qui disent qu'ils n'ont pas reçu leur commande alors qu'on vient de leur livrer, ils nous mettent des mauvaises notes et la plateforme nous sanctionne, sans motif."

Autre dossier sur lequel les livreurs de la ville voudraient avancer, c'est celui d'un local à leur disposition pour s'abriter et avec des prises électriques. "On utilise nos téléphones tout le temps et il y en a qui ont des vélos électriques donc on en a besoin, justifie Balamine. On doit aussi pouvoir s'abriter quand il pleut." Les discussions ont été lancées avec la mairie de Poitiers mais n'ont toujours pas abouti, un an après.

"Ca nous rassure"

L'implication des syndicats dans leur quotidien est une bonne nouvelle pour le porte-parole des livreurs de Poitiers, Aboubacar : "Avant, on n'avait un seul pouvoir qui était la grève, on faisait la grève d'un restaurant qui nous parle mal et se moque de nous. Maintenant, on a des structures qui viennent vers nous et nous rassurent. Ils peuvent faire quelque chose pour parler avec les restaurants ou les plateformes."

Depuis la condamnation au civil de la plateforme Deliveroo pour travail dissimulé (Deliveroo a fait appel) en avril dernier, les livreurs se sentent plus légitimes à faire valoir leurs droits et leurs demandes. Ils veulent peser davantage dans la relation entre les restaurants et les clients. "Nous aussi, nous participons à l'économie, on évite le chômage dans certains quartiers en difficulté et notre métier est mieux reconnu depuis le confinement", clame Aboubacar.

Grâce aux syndicats, ils espèrent aussi remonter le prix des courses qui a baissé ces derniers temps.